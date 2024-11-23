Пригода о возможном участии в ЧМ: «Загадывать не могу и не хочу. В федерации есть люди, которые штудируют всю информацию, связанную с допуском. Я передаю свои результаты в их руки»

Пловец Кирилл Пригода высказался о возможном отборе на чемпионат мира.

В пятницу Пригода стал вторым в финале 100 м брассом (55,95 секунды) на открытом чемпионате России на короткой воде в Санкт‑Петербурге. Спортсмен смог установить новый рекорд России, так как заплыв выиграл представитель Беларуси – Илья Шиманович (55,91).

– Чувствуется, что Шиманович прошел этапы Кубка мира, и у него повысился уровень?

– Конечно. Есть практика активной простартовки. Это очень хорошо. В свое время я выходил на свои лучшие результаты через частые старты. Так что мы ждем возвращения на международную арену, чтобы снова это практиковать.

– Этот турнир – отбор на чемпионат мира в Будапешт. Вы рассчитываете туда поехать?

– Загадывать ничего не могу и не хочу. У нас в федерации есть ответственные за это люди, которые штудируют всю информацию, связанную с допуском и выступлением нашей сборной. Я передаю свои результаты в их руки. Мое дело – сильно тут выступить, показать время. И ждать, когда федерация скоординирует наши общие действия, – сказал призер чемпионатов мира Пригода.

Чемпионат мира на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российских спортсменов допускают до международных соревнований в нейтральном статусе.