  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пригода о возможном участии в ЧМ: «Загадывать не могу и не хочу. В федерации есть люди, которые штудируют всю информацию, связанную с допуском. Я передаю свои результаты в их руки»
0

Пригода о возможном участии в ЧМ: «Загадывать не могу и не хочу. В федерации есть люди, которые штудируют всю информацию, связанную с допуском. Я передаю свои результаты в их руки»

Пловец Кирилл Пригода высказался о возможном отборе на чемпионат мира.

В пятницу Пригода стал вторым в финале 100 м брассом (55,95 секунды) на открытом чемпионате России на короткой воде в Санкт‑Петербурге. Спортсмен смог установить новый рекорд России, так как заплыв выиграл представитель Беларуси – Илья Шиманович (55,91).

– Чувствуется, что Шиманович прошел этапы Кубка мира, и у него повысился уровень?

– Конечно. Есть практика активной простартовки. Это очень хорошо. В свое время я выходил на свои лучшие результаты через частые старты. Так что мы ждем возвращения на международную арену, чтобы снова это практиковать.

– Этот турнир – отбор на чемпионат мира в Будапешт. Вы рассчитываете туда поехать?

– Загадывать ничего не могу и не хочу. У нас в федерации есть ответственные за это люди, которые штудируют всю информацию, связанную с допуском и выступлением нашей сборной. Я передаю свои результаты в их руки. Мое дело – сильно тут выступить, показать время. И ждать, когда федерация скоординирует наши общие действия, – сказал призер чемпионатов мира Пригода.

Чемпионат мира на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российских спортсменов допускают до международных соревнований в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКирилл Пригода
плавание
сборная Беларуси
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Федерация водных видов спорта России
logoИлья Шиманович
logoсборная России
Кубок мира
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ефимова о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ: «Я еще не отбиралась так, чтобы мне об этом говорили за день до турнира»
4сегодня, 08:20
Чикунова о том, что ее не будут называть «победительницей чемпионок ОИ: «Все‑таки хорошо, что меня будут объявлять как всех, без этой необычной формы»
2сегодня, 07:40
Климент Колесников не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
4вчера, 16:46
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Шиманович, Чимрова одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты
2вчера, 16:28
«Какая‑то несостыковочка. Это как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому, а тебе сказали бы написать ЕГЭ». Колесников о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ
6вчера, 09:50
Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»
15вчера, 08:40
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Лузин, Харланов, Клепикова, Блинова одержали победы
521 ноября, 20:38
Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»
321 ноября, 16:43
Брусникина о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Основной целью станет участие в чемпионате мира в Сингапуре»
121 ноября, 10:49
Владимир Сальников: «Формулировки, которые не позволяли спортсменам ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на международных соревнованиях, сейчас изъяты»
321 ноября, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2631 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59