Американка Кейт Дугласс установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде
Американка Дугласс установила мировой рекорд на 200 м брассом на короткой воде.
На этапе Кубка мира в Инчхоне (Южная Корея) Кейт Дугласс победила с результатом 2 минуты 14,16 секунды.
Предыдущий рекорд (2.14,57) принадлежал ее соотечественнице Ребекке Сони и был установлен в 2009 году.
22-летняя Дугласс – двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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