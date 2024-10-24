Американка Кейт Дугласс установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде

Американка Дугласс установила мировой рекорд на 200 м брассом на короткой воде.

На этапе Кубка мира в Инчхоне (Южная Корея) Кейт Дугласс победила с результатом 2 минуты 14,16 секунды.

Предыдущий рекорд (2.14,57) принадлежал ее соотечественнице Ребекке Сони и был установлен в 2009 году.

22-летняя Дугласс – двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.