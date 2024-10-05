Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта

ФСПР одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта.

Ранее Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

«Исполком поддержал объединение общероссийской общественной организации «Федерация синхронного плавания России» с общественной организацией «Всероссийская федерация плавания», – заявили в ФСПР.