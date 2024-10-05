  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
0

Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта

ФСПР одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта.

Ранее Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

«Исполком поддержал объединение общероссийской общественной организации «Федерация синхронного плавания России» с общественной организацией «Всероссийская федерация плавания», – заявили в ФСПР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
синхронное плавание
ФСПР (Федерация Синхронного Плавания России)
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну
221 октября, 06:41
Брусникина об участниках Игр БРИКС в синхронном плавании: «В последний момент несколько стран из нашей дружной бриксовской семьи отвалились»
1017 июня, 18:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мэр Парижа пожертвовала музею Олимпийских игр гидрокостюм, в котором купалась в Сене перед Играми-2024
вчера, 18:41
Владимир Сальников: «Планирую баллотироваться в руководящие органы новой федерации»
1 октября, 07:49
Покровская об объединении федераций по водным видам спорта: «Не буду претендовать на должность президента, это должна быть солидная персона»
1 октября, 07:29
Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну
221 октября, 06:41
Вице-премьер Чернышенко: «Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований»
527 сентября, 15:20
Премьер Словении поддержал участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
426 сентября, 08:38
Рылов о 200 м на спине на Олимпиаде-2024: «Если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Человек, рядом со мной стартующий, испугался бы»
524 сентября, 10:36
Юлия Ефимова: «Меня покусала бездомная собака, тренировки отложились почти на месяц. Вероятнее всего, успею только на последний этап Кубка мира»
4724 сентября, 03:35
Юлия Ефимова: «Многие спонсоры признаются, что не хотят вкладываться в спорт. Плавание в России не развито в медийном плане, пловцов никто не знает»
123 сентября, 15:34
Сальников о желании Ефимовой выступать на международных стартах: «Решение принимает сам спортсмен. Мы никаких препятствий не чиним»
23 сентября, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
вчера, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Франция одолела Италию, США уступили Испании, Венгрия обыграла Канаду, другие результаты
129 июля, 19:25