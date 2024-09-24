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  • Рылов о 200 м на спине на Олимпиаде-2024: «Если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Человек, рядом со мной стартующий, испугался бы»
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Рылов о 200 м на спине на Олимпиаде-2024: «Если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Человек, рядом со мной стартующий, испугался бы»

Пловец Евгений Рылов предположил, как выступил бы на Олимпиаде-2024.

– Олимпиаду смотрел?

– Смотрел заплывы 200 м на спине. Все на этом.

– Андрей Геннадьевич Шишин сказал, что результаты не очень.

– Я тоже думал, что быстрее будет.

– Даже после первых дней, когда стало ясно, что многие не плывут по личным результатам?

– Да, все были по большей части в странном состоянии. Были те, кто плыл очень быстро, но многие действительно лучших результатов не показали. Средне так. Обычно на Олимпиаде больше чего-то «сверх». Мужской брасс на 100 м – самое провальное из того, что могло быть.

– Как сказала Женя Чикунова: «Даже не выполнили мастера спорта международного класса».

– Именно.

– Сердце не щемило при просмотре Олимпиады, не болела душа?

– От чего? От моего личного результата отрыв в секунду. Это много. В Екатеринбурге я проиграл первому месту Олимпиады 0,4 секунды. Думаю, все понимают, что если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Да и человек, рядом со мной стартующий, испугался бы. Я люблю давить на людей морально, – сказал Рылов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
плавание
logoсборная России
logoОлимпиада-2024
logoЕвгений Рылов
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