Рылов о 200 м на спине на Олимпиаде-2024: «Если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Человек, рядом со мной стартующий, испугался бы»
– Олимпиаду смотрел?
– Смотрел заплывы 200 м на спине. Все на этом.
– Андрей Геннадьевич Шишин сказал, что результаты не очень.
– Я тоже думал, что быстрее будет.
– Даже после первых дней, когда стало ясно, что многие не плывут по личным результатам?
– Да, все были по большей части в странном состоянии. Были те, кто плыл очень быстро, но многие действительно лучших результатов не показали. Средне так. Обычно на Олимпиаде больше чего-то «сверх». Мужской брасс на 100 м – самое провальное из того, что могло быть.
– Как сказала Женя Чикунова: «Даже не выполнили мастера спорта международного класса».
– Именно.
– Сердце не щемило при просмотре Олимпиады, не болела душа?
– От чего? От моего личного результата отрыв в секунду. Это много. В Екатеринбурге я проиграл первому месту Олимпиады 0,4 секунды. Думаю, все понимают, что если бы это была очная борьба, я бы дистанцию не отдал. Да и человек, рядом со мной стартующий, испугался бы. Я люблю давить на людей морально, – сказал Рылов.
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