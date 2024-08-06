Синхронистка Шишкина: «Предлагаю Родченкову, подобно сомелье, попробовать на вкус мою пробу с ЧМ-2009 – она как раз уже настоялась»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России жен допинг Олимпийская сборная России Алла Шишкина Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория Спорт-Экспресс Водные виды

Синхронистка Шишкина предложила Родченкову «продегустировать» ее допинг-пробу.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) предупредила, что в США готовятся новые расследования на тему российского допинга: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию». По информации СВР, одним из кураторов проекта является экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Все медали и титулы завоеваны нашей командой исключительно за счет сил, здоровья, многочасовых тренировок, таланта спортсменов и тренеров. А если гражданин Родченков и его соратники хотят проверить наши пробы, то могут делать это сколько угодно и как угодно.

В качестве новейшего исследования предлагаю ему, подобно сомелье, попробовать на вкус одну из моих первых проб, с чемпионата мира 2009 года, – она как раз уже настоялась. Приятной дегустации!» – написала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в своей колонке на «СЭ».

«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал – вот свежий выход

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57 комментариев
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Умная девочка, понимает, что гопнические выоказывания сейчас особенно ценятся во власти, ведь тренд задаёт сам .....
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Интересные там у них «игры» у синхронисток
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Королева золотого дождя ?
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Очень знакомый стиль, неужели с кураторами совсем плохо, на всех не хватает.
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В октябре 2015 года Григорий Родченков был награжден орденом Дружбы за большой вклад в организацию ОИ 2014. Награждение проводил зам министра спорта Колобков.
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Кстати, что с Родченковым? Чем знаменит сейчас? Ответ Шишкиной не в бровь, а в глаз)
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Мандат этой гражданочке, сразу видно перспективного политика или дипломата, такие сейчас очень ценятся.
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Ответ dalmolchun
Кстати, что с Родченковым? Чем знаменит сейчас? Ответ Шишкиной не в бровь, а в глаз)
Ответ Шишкиной на что собственно? Заявление СВР? Если я вам здесь выложу хотя бы пару их последних заявлений, то у вас кровь из глаз польётся. Там язык самых кондовых статей из советской пропаганды 1970-х. Кстати у нас разведка с каких пор занимается таким важным делом как антидопинговые расследования WADA?
+14
-6
+8
Ответ Westmoreland
Умная девочка, понимает, что гопнические выоказывания сейчас особенно ценятся во власти, ведь тренд задаёт сам .....
Да необязательно даже умная. Зеркальные нейроны, отвечающие за копирование поведения, есть даже у птиц и обезьян
+13
-5
+8
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Спортсмены соответствуют своим функционерам. Хамство, низкий культурный уровень, помноженные на безнаказанность порождает таких Шишкиных
Каких таких Шишкиных ? Чемпионок? Так это же круто!
+13
-6
+7
Если оправдывается значит есть за что
+16
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+6
Думаю, Родченков, работая в лаборатории до 2014 года, напробовался этих "дюшесов" более чем.

Гораздо интереснее, что в некоторых анализах спортсменов и спорстменок можно было солить огурцы...
+12
-6
+6
Она еще не в госдуме с такими комментами со дна?
+11
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+5
Развлечения в спорт-экспрессе у них конечно так се) Закусывали хотя б
+6
-2
+4
Подрастает смена Журовой
+4
-1
+3
Он еще с 14го года не все попробовал
+5
-3
+2
Уровень российских спортсменов, хоть может в их среде это норма
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-1
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Ответ отличен, что скажет житель Гудзона?
+6
-5
+1
Родченков ради этого и устроился туда, напугали кота сметаной. Он ещё добавки попросит
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+1
Я бы попробовал, всё таки трехкратная олимпийская чемпионка, но только прямо из источника))
+3
-2
+1
С новыми технологиями можно вскрыть пробы всех чемпионов прошлых лет и убедиться в нечистоте подавляющего большинства добытых побед всех спортсменов, без унята принадлежности к стране
+1
0
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Не так давно в разделе ФК наблюдалось массовое восхищение уровнем интеллекта, образования и профессионализма в области журналистики синхронистики Шишкиной. Ну, что, действительно, эталон )). Всем пора выстраиваться к ней на интервью )).
+3
-2
+1
Обычно все пробы храняться при минусовой температуре, при --170°.
настоятся не должны.
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0
+1
🤢 юмор уровня допингист
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Ответ Матрос Кот
В октябре 2015 года Григорий Родченков был награжден орденом Дружбы за большой вклад в организацию ОИ 2014. Награждение проводил зам министра спорта Колобков.
Причем вроде бы указа о лишении его этого ордена нет.
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Ответ Железная Леди
Все, это что? известно, что она пьет один препарат . и он ее не спас от падений.
НБА все на допинге. До сборной США не допускают ВАДА. Примеров масса
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Ответ dalmolchun
Я так понимаю, WADA банит выборочно. Только Россию. Остальных - децл, для вида. По Мо Фара заткнулись, Байлс разрешают всё. Да много кого ещё допускают. Госпрограмма есть даже у Китая. ВАДА молчит. У США оже программа по допингу. "Университетская". ВАДА начала и тут же заткнулась получив оплеуху от USADA.
Все, это что? известно, что она пьет один препарат . и он ее не спас от падений.
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Ответ dalmolchun
Расследования WADA как все знают - фикция. От собачьего корма допинг получают и выступают. Бред это а не WADA. С чего верить Родченкову? Доверие WADA потеряло
я так понимаю, ни одного дела по спортсменам из РФ не доказано? И все были чистые?)
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Ответ Матрос Кот
В октябре 2015 года Григорий Родченков был награжден орденом Дружбы за большой вклад в организацию ОИ 2014. Награждение проводил зам министра спорта Колобков.
Спасибо,я и не знал об этом. Правда,интересная новость для меня
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Умничка Алла БРАВО!!!!! В точку! Пусть эта тварь дегустирует пробы Наших Спортсменов!!!!!
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