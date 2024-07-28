Экс-глава МИД Австрии о церемонии открытия Олимпиады: «Искусство, конечно, может провоцировать. Но это раздувание шумного уродства»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказалась о церемонии открытия Олимпиады.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год. Сейчас она живет в России.

«Многие обсуждают сомнительную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Разительно отличие от представления в Сочи 10 лет назад.

Искусство, конечно, может провоцировать, заставлять задуматься. Но от оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля – одно и то же, своего рода раздувание шумного уродства.

Красота в глазах зрителя. Поэтому популярность этого стиля говорит скорее о публике, чем об артистах», – написала Кнайсль в телеграм-канале.

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