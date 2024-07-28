Экс-глава МИД Австрии о церемонии открытия Олимпиады: «Искусство, конечно, может провоцировать. Но это раздувание шумного уродства»

Теги Олимпиада-2024 Водные виды

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказалась о церемонии открытия Олимпиады.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год. Сейчас она живет в России.

«Многие обсуждают сомнительную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Разительно отличие от представления в Сочи 10 лет назад.

Искусство, конечно, может провоцировать, заставлять задуматься. Но от оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля – одно и то же, своего рода раздувание шумного уродства.

Красота в глазах зрителя. Поэтому популярность этого стиля говорит скорее о публике, чем об артистах», – написала Кнайсль в телеграм-канале.

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33 комментария
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Карин Кнайсль живет в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Даже там она смотрит олимпиаду. У меня чувство, что я единственный кому не показывают олимпиаду.
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Давайте новость, что МОК удалило видосы с ютуба и твиттера из-за огромного количества негативных отзывов
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Ответ Stanislav Tokarev
Комментарий скрыт
Какая интересная взаимосвязь. Живёт здесь и высказалась негативно об Олимпиаде. Что не так?
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Весь мир — театр, а половина актёров — агенты Кремля!
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Ответ Ozz99
Карин Кнайсль живет в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Даже там она смотрит олимпиаду. У меня чувство, что я единственный кому не показывают олимпиаду.
Переезжайте в Рязань, возможно там прямая связь с Парижем...
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Ответ Сергей Жарковский
Переезжайте в Рязань, возможно там прямая связь с Парижем...
Похоже прямая связь с Парижем у всех, кому эта олимпиада не интересна. На данный момент ОИ не смотрели только два человека, Путин и я. И то, первый под вопросом, возможно он просто не решил, что сказать. А ведь 38% при голосование на сайте обещали не смотреть эту ненужную олимпиаду.
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Эти выродки удалили с ютуба всё))) какой удар по местным куколдам. Нам же рассказывают, что мы дикари и ничего не понимаем))
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-1
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Ответ Stanislav Tokarev
Комментарий скрыт
Тебе самому то понравилось?
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Интересно где она на открытии Олимпиады увидела искусство?
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Ответ Stanislav Tokarev
Комментарий скрыт
Да, это легендарная дама
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+5
Пусть и так - "шумное уродство", а по мне - это самое настоящее моральное уродство и сотворили его - моральные уроды...
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Ответ Burel
Давайте новость, что МОК удалило видосы с ютуба и твиттера из-за огромного количества негативных отзывов
Может не мок а сам ютюб в ответ на жалобы?
+4
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+3
Ответ Ozz99
Похоже прямая связь с Парижем у всех, кому эта олимпиада не интересна. На данный момент ОИ не смотрели только два человека, Путин и я. И то, первый под вопросом, возможно он просто не решил, что сказать. А ведь 38% при голосование на сайте обещали не смотреть эту ненужную олимпиаду.
Так ведь и не смотрели многие) достаточно нарезку увидеть, чтоб понять, что там за бесовщина творилась. Или в соседней стране совсем туго с логикой у не рабов?)
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Ответ igor nn
Комментарий скрыт
Не, ну тут все понятно. Для жителей развитых стран, жители которых знают толк в искусстве- это убожество. Для жителей отсталых стран - это может и отличное зрелище. Но не потому, что оно качественное. А потому что жители отсталых стран не видят вживую зрелищ, не повезло с местом рождения(
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Ответ Ozz99
Похоже прямая связь с Парижем у всех, кому эта олимпиада не интересна. На данный момент ОИ не смотрели только два человека, Путин и я. И то, первый под вопросом, возможно он просто не решил, что сказать. А ведь 38% при голосование на сайте обещали не смотреть эту ненужную олимпиаду.
Значит три- Я тоже!
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Ответ elkipalki
Так ведь и не смотрели многие) достаточно нарезку увидеть, чтоб понять, что там за бесовщина творилась. Или в соседней стране совсем туго с логикой у не рабов?)
Нарезку смотрели с закрытыми глазами? Чтобы в зачёт шло, будто не смотрели? Мы в соседней стране, ваши союзники, так что такие же рабы, как и вы.
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Ответ Ozz99
Карин Кнайсль живет в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Даже там она смотрит олимпиаду. У меня чувство, что я единственный кому не показывают олимпиаду.
А если я посмотрел только нарезку в 1-2 минуты открытия, это считается, что я смотрел олимпиаду?
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Ответ Ozz99
Похоже прямая связь с Парижем у всех, кому эта олимпиада не интересна. На данный момент ОИ не смотрели только два человека, Путин и я. И то, первый под вопросом, возможно он просто не решил, что сказать. А ведь 38% при голосование на сайте обещали не смотреть эту ненужную олимпиаду.
Её никто и не смотрит, соевичок, речь про церемониию открытия
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Ответ Ozz99
Карин Кнайсль живет в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Даже там она смотрит олимпиаду. У меня чувство, что я единственный кому не показывают олимпиаду.
она - в Питере и где-то работает преподавателем...
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Ответ AleksandrKuznetsov
А если я посмотрел только нарезку в 1-2 минуты открытия, это считается, что я смотрел олимпиаду?
А если вы смотрите только нарезку в 1-2 минуты порно, это считается, что вы смотрели порно?
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Ответ Ozz99
А если вы смотрите только нарезку в 1-2 минуты порно, это считается, что вы смотрели порно?
Не считается
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Ответ dark _side
Её никто и не смотрит, соевичок, речь про церемониию открытия
Естественно, церемония открытия олимпиады, не имеет никакого отношения к олимпиаде. Прям парад отмазок от патриотов. Смотрели одним глазком, смотрели с закрытыми глазами, смотрели на пол шишечки, смотрели, но не олимпиаду...
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Ответ igor nn
Комментарий скрыт
Эх, вот бы в наше время ценители искусства были в ладах с русским языком… Мечта( Вот хочешь понять, что эксперт написал, но, хоть убей, через обилие ошибок ничего не проглядывается(
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Естественно, она сравнивает с церемонией открытия олимпиады в Сочи, а не последних летних олимпиад...
+3
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