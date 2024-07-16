«Даже если бы проводился чемпионат Вселенной и привлекали инопланетян, сборная России выигрывала бы». Васюкова о синхронном плавании

Чемпионка ОИ заявила, что российские синхронистки победили бы даже инопланетян.

Спортсменки не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже из-за недопуска до соревнований.

«То, что сборная России абсолютный лидер и до сих пор продолжает быть лидером – это безоговорочный факт. Мне кажется, даже если бы у нас проводились не Олимпийские игры, а какой‑то чемпионат Вселенной и привлекали на соревнования инопланетян, сборная России все равно бы выигрывала, потому что это такой уровень недосягаемый!

Ни одна страна, ни одна команда, даже Китай, не сравнится. Россия – это же глыба, которую свергнуть просто невозможно!» – сказала олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по синхронному плаванию и ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова.

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