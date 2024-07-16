«Даже если бы проводился чемпионат Вселенной и привлекали инопланетян, сборная России выигрывала бы». Васюкова о синхронном плавании

Теги синхронное плавание сборная России (синхронное плавание) сборная Китая (синхронное плавание) Матч ТВ Ольга Васюкова Водные виды

Чемпионка ОИ заявила, что российские синхронистки победили бы даже инопланетян.

Спортсменки не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже из-за недопуска до соревнований.

«То, что сборная России абсолютный лидер и до сих пор продолжает быть лидером – это безоговорочный факт. Мне кажется, даже если бы у нас проводились не Олимпийские игры, а какой‑то чемпионат Вселенной и привлекали на соревнования инопланетян, сборная России все равно бы выигрывала, потому что это такой уровень недосягаемый!

Ни одна страна, ни одна команда, даже Китай, не сравнится. Россия – это же глыба, которую свергнуть просто невозможно!» – сказала олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по синхронному плаванию и ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова.

«Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если бы Васюкова сказала такое про шахматы, то фраза стала бы легендарной.
+12
-1
+11
Нью-Васюкова.
+8
-2
+6
Скорее инопланетян допустят до соревнований, чем рф. Спасибо деду.
+6
-2
+4
ну а в чем проблема? Проведите чемпионат Вселенной и привлеките инопланетян, финансирование вам выделят, на игры Брикс же выделили
+4
-1
+3
Чемпионат своей палаты точно бы выиграли.
+4
-2
+2
Ответ marcusdi
ну а в чем проблема? Проведите чемпионат Вселенной и привлеките инопланетян, финансирование вам выделят, на игры Брикс же выделили
она тонко намекнула на это
+2
0
+2
А сколько стран знают о существовании этого спорта? И сколько его развивают?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий