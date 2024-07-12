Евгения Чикунова: «Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду на Олимпиаду. Тяжело было, все-таки была надежда»

Евгения Чикунова жалеет, что долго принимала решение об отказе от Олимпиады.

Чикунова, которая является рекордсменкой мира по плаванию, отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпийские игры.

«Тяжело было из‑за того, что все‑таки была надежда. Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду. Конечно, я не решала резко, ужасно долго об этом думала.

Склонялась к тому, что хочется отобраться. Но не в таких условиях. Не в этом моя мечта. Даже если я выиграю и займу какое‑нибудь место на Олимпиаде при таких условиях, точно могу сказать: это не будет того стоить», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

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