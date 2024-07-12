Евгения Чикунова: «Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду на Олимпиаду. Тяжело было, все-таки была надежда»

Теги плавание сборная России жен Олимпиада-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова жалеет, что долго принимала решение об отказе от Олимпиады.

Чикунова, которая является рекордсменкой мира по плаванию, отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпийские игры.

«Тяжело было из‑за того, что все‑таки была надежда. Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду. Конечно, я не решала резко, ужасно долго об этом думала.

Склонялась к тому, что хочется отобраться. Но не в таких условиях. Не в этом моя мечта. Даже если я выиграю и займу какое‑нибудь место на Олимпиаде при таких условиях, точно могу сказать: это не будет того стоить», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

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22 комментария
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Ну и зря. Звание олимпийского чемпиона - на века, навсегда, а так запомнят только как жертву политической конъюнктуры, которые чинуши, продвигающие свои интересы, отговорили ехать. Ну, миллион дадут, может депутатом пристроят. Но стоило ли оно все того?
+48
-11
+37
О каких конкретно условиях речь? Осуждать ничего не надо, это уже выяснили. Гимн и флаг? Чем ситуация отличается от прошлых Игр?
Что заставило человека отказаться от возможности стать чемпионкой Олимпийских игр?
+31
-5
+26
Ответ Ебздрогыч
Ну и зря. Звание олимпийского чемпиона - на века, навсегда, а так запомнят только как жертву политической конъюнктуры, которые чинуши, продвигающие свои интересы, отговорили ехать. Ну, миллион дадут, может депутатом пристроят. Но стоило ли оно все того?
Не дадут ей миллион.
Ну зачем давать лям тому кто сдался? Можно дать тыщ 50 и грамоту.
+20
-3
+17
Надо было ехать! Может быть смогла победить, а под каким статусом нейтральным или нет, мы всё это в истории уже не раз проходили, ни имеет никакого значения, а звание чемпиона навсегда останется за человеком и значит всё было не зря, годы тренировок, тяжёлый труд, усилия, пот, травмы и т.д. Главное оставаться хорошим и порядочным человеком, а остальное абсолютно не важно!!!
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Надежда на что у нее была? Что за месяц до Олимпиады МОК вдруг разрешит ехать всем с флагом и гимном?
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+7
Ответ Ебздрогыч
Ну и зря. Звание олимпийского чемпиона - на века, навсегда, а так запомнят только как жертву политической конъюнктуры, которые чинуши, продвигающие свои интересы, отговорили ехать. Ну, миллион дадут, может депутатом пристроят. Но стоило ли оно все того?
На какие ещё века? Задайте 50 прохожим вопрос, кто такая Кошевая, или Прозуменщикова, или Ильченко, ни один не вспомнит.
+6
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+6
Ответ den70
О каких конкретно условиях речь? Осуждать ничего не надо, это уже выяснили. Гимн и флаг? Чем ситуация отличается от прошлых Игр? Что заставило человека отказаться от возможности стать чемпионкой Олимпийских игр?
Ну, видимо ехать и готовиться - за свой счет. Ауди и полтинник - сотня тысяч рублей евро в случае медали тоже мимо. Такая пионерландия...
+7
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+6
Ответ Alex.K71
Надо было ехать! Может быть смогла победить, а под каким статусом нейтральным или нет, мы всё это в истории уже не раз проходили, ни имеет никакого значения, а звание чемпиона навсегда останется за человеком и значит всё было не зря, годы тренировок, тяжёлый труд, усилия, пот, травмы и т.д. Главное оставаться хорошим и порядочным человеком, а остальное абсолютно не важно!!!
Абсолютно согласен. Себастьян Коу в 1980 выиграл в Москве под олимпийским флагом. Менее значимой его медаль не стала
+3
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+3
Ответ den70
О каких конкретно условиях речь? Осуждать ничего не надо, это уже выяснили. Гимн и флаг? Чем ситуация отличается от прошлых Игр? Что заставило человека отказаться от возможности стать чемпионкой Олимпийских игр?
Инфраструктура. Одно дело, фед-ра всё за тебя оформляет, другое - сам везде бегаешь, ни поддержки, ни тренеров сборной, ни друзей. Еще траты из своего кармана, и удобрить это словами мэра Парижа, что русских там не ждут. Заметьте, ни слова про символику, всё равно гемора много
+6
-4
+2
Ответ Tun
Инфраструктура. Одно дело, фед-ра всё за тебя оформляет, другое - сам везде бегаешь, ни поддержки, ни тренеров сборной, ни друзей. Еще траты из своего кармана, и удобрить это словами мэра Парижа, что русских там не ждут. Заметьте, ни слова про символику, всё равно гемора много
То есть до этого тепличные условия, а сейчас как некоторые... Но и соревнования уникальные. Такое возможно для неё не повторится.
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правильно, а то тупин заругает
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"Я не жалею. Не в этом моя мечта. Это не будет того стоить."
Надеюсь, там у нее есть какие-то старты, какая-то поддержка. Звучит очень грустно.
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Сожалеет, что не перестала надеяться раньше...
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Это выглядит, как расточительство времени и возможно своей лучшей формы в карьере, потому что неизвестно, что ждёт её в будущем. Одна серьёзная травма, и федерация её, как мясорубка перемелет, забыв и о победе на Европе, и о рекордах, потому что банально станет обузой, с которой нечего уже получить. Довольно характерная манера поведения для российской системы и руководителей в ней, когда спортсменов выбрасывают, как отработанный материал.
Лос-Анжелес она тоже пропустит, но уже к 3-м играм повзрослеет и придёт осознание, что время поджимает, ещё 4 года ждать у моря погоды глупо, а собирать медальки на первенствах водокачки наскучило, когда из международных побед только золото Чемпионата Европы, завоёванное на старте профессиональной карьеры, а потенциал был не хуже, чем у Ефимовой, т.е. минимум призы ОИ, а возможно и золото, причём не одно. Если игры её в принципе обойдут стороной по собственному решению, то надеюсь, что она будет последовательна и не начнёт издавать стенания и сожаление о своих отказах, которые по итогу были с подачи взрослых.
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Ответ brig_Mercury
То есть до этого тепличные условия, а сейчас как некоторые... Но и соревнования уникальные. Такое возможно для неё не повторится.
Как некоторые?
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Ответ Alex.K71
Надо было ехать! Может быть смогла победить, а под каким статусом нейтральным или нет, мы всё это в истории уже не раз проходили, ни имеет никакого значения, а звание чемпиона навсегда останется за человеком и значит всё было не зря, годы тренировок, тяжёлый труд, усилия, пот, травмы и т.д. Главное оставаться хорошим и порядочным человеком, а остальное абсолютно не важно!!!
нЕ имеет.
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Ответ Alex.K71
Надо было ехать! Может быть смогла победить, а под каким статусом нейтральным или нет, мы всё это в истории уже не раз проходили, ни имеет никакого значения, а звание чемпиона навсегда останется за человеком и значит всё было не зря, годы тренировок, тяжёлый труд, усилия, пот, травмы и т.д. Главное оставаться хорошим и порядочным человеком, а остальное абсолютно не важно!!!
Ну вы сказанули. Люди спортом занимаются, чтобы бабосики рубить, а не вот эти все висюльки на стене. На одной стороне 0 и висюлька, а на другой различные выплаты и компенсации. Так ведь с висюлькой ещё и не пригласят никуда, скажут иноагент и предатель, давайте без этой личности обойдёмся.
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