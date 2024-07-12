Евгения Чикунова: «Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду на Олимпиаду. Тяжело было, все-таки была надежда»
Евгения Чикунова жалеет, что долго принимала решение об отказе от Олимпиады.
Чикунова, которая является рекордсменкой мира по плаванию, отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпийские игры.
«Тяжело было из‑за того, что все‑таки была надежда. Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду. Конечно, я не решала резко, ужасно долго об этом думала.
Склонялась к тому, что хочется отобраться. Но не в таких условиях. Не в этом моя мечта. Даже если я выиграю и займу какое‑нибудь место на Олимпиаде при таких условиях, точно могу сказать: это не будет того стоить», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
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Что заставило человека отказаться от возможности стать чемпионкой Олимпийских игр?
Ну зачем давать лям тому кто сдался? Можно дать тыщ 50 и грамоту.
Надеюсь, там у нее есть какие-то старты, какая-то поддержка. Звучит очень грустно.
Лос-Анжелес она тоже пропустит, но уже к 3-м играм повзрослеет и придёт осознание, что время поджимает, ещё 4 года ждать у моря погоды глупо, а собирать медальки на первенствах водокачки наскучило, когда из международных побед только золото Чемпионата Европы, завоёванное на старте профессиональной карьеры, а потенциал был не хуже, чем у Ефимовой, т.е. минимум призы ОИ, а возможно и золото, причём не одно. Если игры её в принципе обойдут стороной по собственному решению, то надеюсь, что она будет последовательна и не начнёт издавать стенания и сожаление о своих отказах, которые по итогу были с подачи взрослых.