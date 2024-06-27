Губерниев об отказе Чикуновой от Олимпиады: «А зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?»
Дмитрий Губерниев резко высказался об отказе Евгении Чикуновой от Олимпиады-2024.
19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
«Ей это не подходит? А почему? Это сказал спортсмен, который дважды остался 4-м на Олимпиаде. У меня тогда вопрос: а зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?
Я с огромным уважением отношусь к Чикуновой, она прекрасна. Но это бывает только раз в жизни. Через 4 года очень много воды в бассейне утечет вспять. Какая будет новая вода? Какая будет Чикунова? Что вообще будет через 4 года? <…>
Когда спортсмены говорят: «А вот мне неинтересно поехать на Олимпиаду», – я им не верю точно. Либо это не спортсмены… Как это? Как это? Может, им другим делом заниматься?
Есть такое выражение: выиграть не хотят. Это значит, психологически ты не готов – ты пришел и уже знаешь, что уже проиграл. Ой – и уже обосрался», – сказал комментатор Губерниев.
Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»
А если хотеть переплыть Сену в условиях вражеского сопротивления - надо было в морскую пехоту пойти, в десантники)
Чикунова имеет полное право на любое решение, наплевав на мнение Губерниева и других неудачников
зачем? лучше сразу в госдуму или в комментаторы тебе на замену
Губерниев, не рвись и не ставь всем минусы, всем на тебя покс