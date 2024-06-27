Губерниев об отказе Чикуновой от Олимпиады: «А зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?»

Теги плавание Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Евгения Чикунова Водные виды

Дмитрий Губерниев резко высказался об отказе Евгении Чикуновой от Олимпиады-2024.

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Ей это не подходит? А почему? Это сказал спортсмен, который дважды остался 4-м на Олимпиаде. У меня тогда вопрос: а зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?

Я с огромным уважением отношусь к Чикуновой, она прекрасна. Но это бывает только раз в жизни. Через 4 года очень много воды в бассейне утечет вспять. Какая будет новая вода? Какая будет Чикунова? Что вообще будет через 4 года? <…>

Когда спортсмены говорят: «А вот мне неинтересно поехать на Олимпиаду», – я им не верю точно. Либо это не спортсмены… Как это? Как это? Может, им другим делом заниматься?

Есть такое выражение: выиграть не хотят. Это значит, психологически ты не готов – ты пришел и уже знаешь, что уже проиграл. Ой – и уже обосрался», – сказал комментатор Губерниев.

Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»

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37 комментариев
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кто так нещадно минусит адекватные комментарии?
+24
-12
+12
Ответ Павел Федин
кто так нещадно минусит адекватные комментарии?
Адекватно ли чужое мнение, которое определяет что другому человеку надо, а что не надо? Тем более человека не из той же области? Губерниев может со своими советами идти лесом: ехать или нет - личное дело каждого спортсмена, только он определяет для себя что ему надо, а что нет
+21
-9
+12
а есть вариант Губерниева запретить?
+14
-4
+10
Ответ Buhmichael
Можно по разномв к Губеру относиться, но здесь он 100 процентов прав!
в чем он прав-то?
+11
-4
+7
Ответ Иван Корзун
а есть вариант Губерниева запретить?
В управдомы его.
+3
0
+3
" Ой, и уже обосрался..", Дима, тебе не привыкать это делать.
+12
-9
+3
отправьте уже Губера в Париж навсегда, пусть моет Сену со своим рвением 🤔
+6
-4
+2
Спортом Евгения занималась для того, чтобы соревноваться в спортивных состязаниях, то есть на равных.
А если хотеть переплыть Сену в условиях вражеского сопротивления - надо было в морскую пехоту пойти, в десантники)
+7
-5
+2
Ответ sergey2022
Правильное решение, не хочет ходить по Парижу оплёванной со всех сторон, она же не Дмитрий Губерниев, которому всё ни почем
я сейчас в Париже, третью неделю уже, и с начала войны наверное раз седьмой. не поверите, никто со всех сторон не плюёт, квартирная хозяйка плату не подняла, в метро по телефону говорю на русском и даже взглядов никаких нет
+10
-8
+2
Слишком много на себя берёт. Каждый сам решает, ехать ему или нет.
+4
-2
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Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу! И то что вижу, и то что слышу...
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+1
Ответ Dr. J 24
Прав. Надо ехать.
Тренируйся, показывай результат, и езжай.
Чикунова имеет полное право на любое решение, наплевав на мнение Губерниева и других неудачников
+3
-2
+1
Можно по разномв к Губеру относиться, но здесь он 100 процентов прав!
+26
-25
+1
> Может, ей тогда в управдомы пойти?
зачем? лучше сразу в госдуму или в комментаторы тебе на замену
Губерниев, не рвись и не ставь всем минусы, всем на тебя покс
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0
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Ответ sergey2022
Правильное решение, не хочет ходить по Парижу оплёванной со всех сторон, она же не Дмитрий Губерниев, которому всё ни почем
Ну если в тебя харкают все подряд (может из-за того, что одежду с одной буковкой латинской носишь), это не означает, что остальные будут подобное терпеть
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Ответ Лейтенант Гофмиллер
Для Чикуновой важнее не предать нечто более высокое, а именно свои убеждения и моральные ориентиры.
Я не знаю какие моральные ориентиры должны быть у человека, что они мешают ему реализовать себя как личность. Такие ориентиры в помойку надо выкидывать - они хуже любой болезни. И люди, которые говорят о том, что человек должен ради чьих то других идей отказываться от труда своей жизни такие же паразиты
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Ответ Buhmichael
В том, что когда спортсмен отказывается от крупнейшего старта в своей жизни, он предаёт то, ради чего всю свою жизнь трудился и к чему шёл. Настоящий спортсмен не откажется сам от шанса вписать себя в историю, а вот управдом и на зарплате посидит
Для Чикуновой важнее не предать нечто более высокое, а именно свои убеждения и моральные ориентиры.
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Ответ Alarich
В том или ты соревнуешься и доказываешь, что ты - сильнейший, или ты не спортсмен. Многие из отстранённых захотели бы оказаться на месте Чикуновой и иметь возможность поехать
Чикунова же прямо сказала, что унизительные требования к отбору не совместимы с ее духовными моральными приоритетами, с ее убеждениями. Нематериальное во все времена ставили выше материального. То что Губерниев это не понимает (или делает вид, что не понимает) - его проблема. Но уж точно такое непонимание не делает его правым в данном вопросе.
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Ответ Лейтенант Гофмиллер
в чем он прав-то?
В том, что когда спортсмен отказывается от крупнейшего старта в своей жизни, он предаёт то, ради чего всю свою жизнь трудился и к чему шёл. Настоящий спортсмен не откажется сам от шанса вписать себя в историю, а вот управдом и на зарплате посидит
+2
-2
0
Ответ Лейтенант Гофмиллер
в чем он прав-то?
В том или ты соревнуешься и доказываешь, что ты - сильнейший, или ты не спортсмен. Многие из отстранённых захотели бы оказаться на месте Чикуновой и иметь возможность поехать
+2
-2
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Димон по красоте расчесывает всех этих очкошников
0
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Возможно Евгения Чикунова не может жить как Губерниев, без флага и без Родины.
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К вечеру переобуется.После звонка😄
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"Обосрался" от Губерниева можно, а его жабой назвать нельзя. Все с вами понятно.
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