Губерниев об отказе Чикуновой от Олимпиады: «А зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?»

Дмитрий Губерниев резко высказался об отказе Евгении Чикуновой от Олимпиады-2024.

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Ей это не подходит? А почему? Это сказал спортсмен, который дважды остался 4-м на Олимпиаде. У меня тогда вопрос: а зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?

Я с огромным уважением отношусь к Чикуновой, она прекрасна. Но это бывает только раз в жизни. Через 4 года очень много воды в бассейне утечет вспять. Какая будет новая вода? Какая будет Чикунова? Что вообще будет через 4 года? <…>

Когда спортсмены говорят: «А вот мне неинтересно поехать на Олимпиаду», – я им не верю точно. Либо это не спортсмены… Как это? Как это? Может, им другим делом заниматься?

Есть такое выражение: выиграть не хотят. Это значит, психологически ты не готов – ты пришел и уже знаешь, что уже проиграл. Ой – и уже обосрался», – сказал комментатор Губерниев.

Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»