Чемпионат Европы по водным видам спорта. Кесели, Аубек, Кош, Христу, Штандера одержали победы, другие результаты
23 июня на чемпионате Европы разыграли 12 комплектов наград.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,72
2. Стергиос Мариос Вилас (Греция) – 21,73
3. Владислав Бухов (Украина) – 21,85
100 м, спина
1. Апостолос Христу (Греция) – 52,23
2. Евангелос Макригианнис (Греция) – 52,83
3. Ксаверий Масюк (Польша) – 53,56
200 м, комплексное плавание
1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.57,21
2. Рон Полонски (Израиль) – 1.57,36
3. Берке Сака (Турция) – 1.58,62
400 м, вольный стиль
1. Феликс Аубек (Австрия) – 3.43,24
2. Димитриос Маркос (Греция) – 3.47,44
3. Антонио Джакович (Швейцария) – 3.47,62
1500 м, вольный стиль
1. Кузей Тунчелли (Турция) – 14.55,64
2. Михаил Романчук (Украина) – 15.00,99
3. Залан Саркани (Венгрия) – 15.06,67
4x100 м, эстафета, комплекс
1. Австрия – 3.33,41
2. Польша – 3.33,44
3. Украина – 3.33,50
Женщины
50 м, брасс
1. Доминика Штандера (Польша) – 30,55
2. Вера Кивиринта (Финляндия) – 30,65
3. Оливия Клинт Ипса (Швеция) – 30,90
200 м, баттерфляй
1. Хелена Розендаль Бах (Дания) – 2.07,88
2. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 2.08,15
3. Богларка Капаш (Венгрия) – 2.08,22
400 м, вольный стиль
1. Айна Кесели (Венгрия) – 4.06,56
2. Барбора Симанова (Чехия) – 4.06,72
3. Франциска Мартинс (Португалия) – 4.10,94
4x100 м, эстафета, комплекс
1. Польша – 3.58,41
2. Венгрия – 4.01,50
3. Дания – 4.02,03
Прыжки в воду
Мужчины
Вышка, 10 м
1. Робби Ли (Великобритания) – 489,45
2. Карлос Камачо дель Ойо (Испания) – 432,70
3. Бен Катмор (Великобритания) – 429,90
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Франция – 404,52
2. Испания – 379,08
3. Польша – 375,24