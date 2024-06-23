Чемпионат Европы по водным видам спорта. Кесели, Аубек, Кош, Христу, Штандера одержали победы, другие результаты

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23 июня на чемпионате Европы разыграли 12 комплектов наград.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Кристиан Голомеев (Греция) – 21,72

2. Стергиос Мариос Вилас (Греция) – 21,73

3. Владислав Бухов (Украина) – 21,85

100 м, спина

1. Апостолос Христу (Греция) – 52,23

2. Евангелос Макригианнис (Греция) – 52,83

3. Ксаверий Масюк (Польша) – 53,56

200 м, комплексное плавание

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.57,21

2. Рон Полонски (Израиль) – 1.57,36

3. Берке Сака (Турция) – 1.58,62

400 м, вольный стиль

1. Феликс Аубек (Австрия) – 3.43,24

2. Димитриос Маркос (Греция) – 3.47,44

3. Антонио Джакович (Швейцария) – 3.47,62

1500 м, вольный стиль

1. Кузей Тунчелли (Турция) – 14.55,64

2. Михаил Романчук (Украина) – 15.00,99

3. Залан Саркани (Венгрия) – 15.06,67

4x100 м, эстафета, комплекс

1. Австрия – 3.33,41

2. Польша – 3.33,44

3. Украина – 3.33,50

Женщины

50 м, брасс

1. Доминика Штандера (Польша) – 30,55

2. Вера Кивиринта (Финляндия) – 30,65

3. Оливия Клинт Ипса (Швеция) – 30,90

200 м, баттерфляй

1. Хелена Розендаль Бах (Дания) – 2.07,88

2. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 2.08,15

3. Богларка Капаш (Венгрия) – 2.08,22

400 м, вольный стиль

1. Айна Кесели (Венгрия) – 4.06,56

2. Барбора Симанова (Чехия) – 4.06,72

3. Франциска Мартинс (Португалия) – 4.10,94

4x100 м, эстафета, комплекс

1. Польша – 3.58,41

2. Венгрия – 4.01,50

3. Дания – 4.02,03

Прыжки в воду

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Робби Ли (Великобритания) – 489,45

2. Карлос Камачо дель Ойо (Испания) – 432,70

3. Бен Катмор (Великобритания) – 429,90

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Франция – 404,52

2. Испания – 379,08

3. Польша – 375,24

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