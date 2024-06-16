Синхронистка Платонова о новых правилах: «Это ненормально, что чемпионка мира с корявыми ногами, без шпагатов, подъемов, с согнутыми коленками»

Олеся Платонова высказалась о новых правилах в синхронном плавании.

— Как относитесь к изменениям в новых правилах?

— Из-за них пропала вся красота, вся изюминка программ, которые были у команд. Сейчас у всех одно и то же. Может быть, создатели правил думали об объективности, но получилось ужасно — спортсменам и тренерам не нравится. Сейчас дополнительными изменениями они пытаются исправить ту ситуацию, которая была на чемпионате мира. Чтобы не смотреть одно и то же движение, повороты.

— Значит, смотрели чемпионат мира?

— Смотрела частично, видела программы победителей, призеров. Это апофеоз, на это смотреть невозможно. Не знаю, о какой объективности идет речь. Это ненормально, что чемпионка мира в соло с корявыми ногами, без шпагатов, подъемов, с согнутыми коленками, – рассказала чемпионка Европы.