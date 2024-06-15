Чемпионат Европы по водным видам. Верани и Поццобон победили на открытой воде, Нидерланды, Испания и Греция – в синхронном плавании

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14 июня на чемпионате Европы по водным видам разыграли 5 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание на открытой воде

Мужчины, 25 км

1. Дарио Верани (Италия) – 5:08.50,9

2. Маттео Фурлан (Италия) – 5:08.56,6

3. Аксель Реймонд (Франция) – 5:09.00,5

Женщины, 25 км

1. Барбара Поццобон (Италия) – 5:25.37,7

2. Лея Бой (Германия) – 5:28.39,6

3. Кандела Санчес Лора (Испания) – 5.29:15,2

Синхронное плавание

Команды, произвольная программа

1. Греция 

2. Италия

3. Великобритания

Микст-дуэты, техническая программа

1. Испания – 218,7658

2. Италия – 217,1633

3. Великобритания – 202,9817

Женщины, дуэты, техническая программа

1. Нидерланды – 264,6584

2. Великобритания – 261,0313

3. Израиль – 243,6250

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