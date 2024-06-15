Чемпионат Европы по водным видам. Верани и Поццобон победили на открытой воде, Нидерланды, Испания и Греция – в синхронном плавании
14 июня на чемпионате Европы по водным видам разыграли 5 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание на открытой воде
Мужчины, 25 км
1. Дарио Верани (Италия) – 5:08.50,9
2. Маттео Фурлан (Италия) – 5:08.56,6
3. Аксель Реймонд (Франция) – 5:09.00,5
Женщины, 25 км
1. Барбара Поццобон (Италия) – 5:25.37,7
2. Лея Бой (Германия) – 5:28.39,6
3. Кандела Санчес Лора (Испания) – 5.29:15,2
Синхронное плавание
Команды, произвольная программа
1. Греция
2. Италия
3. Великобритания
Микст-дуэты, техническая программа
1. Испания – 218,7658
2. Италия – 217,1633
3. Великобритания – 202,9817
Женщины, дуэты, техническая программа
1. Нидерланды – 264,6584
2. Великобритания – 261,0313
3. Израиль – 243,6250