Дарья Устинова: «У меня тоже было расстройство пищевого поведения много лет. Я ничего не знала, а тренер сказал худеть»

Пловчиха Дарья Устинова рассказала о проблемах с похудением.

«У меня очень много знакомых девочек (80–90%) с РПП. Это расстройство пищевого поведения, когда ты живешь для еды. Думаешь все время о ней, винишь себя за нее.

У меня тоже было РПП много лет. Это ужасно. Когда ты себя ненавидишь за якобы пухлые формы, неплоский живот и все такое.

Когда мне было 15–16 лет, я вообще на огурчиках сидела. Когда мама узнала, что я сижу на огурчиках и вывожу большие нагрузки, она сказала: «Даш, ты совсем?» А я не знала, как правильно худеть. Не знала ничего. А тренер сказал худеть.

Да, я похудела тогда. Но потом все вернулось, и с тем пищевым поведением, которое у меня тогда было, я набрала еще +10 кг в следующие 5 лет», – написала .