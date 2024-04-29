Пловец Пригода после стартов в Баня-Луке: «Все говорят о желании выступать на крупных турнирах. Но я такой человек, который радуется тому, что дают»

27-28 апреля в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) прошел турнир Swim Wars, который стал для многих российских пловцов первым международным стартом с 2022 года. Пригода победил на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

«Результатами доволен. Есть определенно настрой поработать. Хочется реализовать то, что я наработал.

Все говорят о желании выступать на крупных турнирах. Но я такой человек, который радуется тому, что ему дают. Сейчас мне дали международный старт, дали выезд заграницу. Я просто счастлив», – сказал Пригода.