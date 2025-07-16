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Итальянский пловец Пальтриньери: «Организация ЧМ в Сингапуре – одна из худших за последние 20 лет»

Грегорио Пальтриньери раскритиковал организацию ЧМ-2025 в Сингапуре.

Заплывы на 10 км на открытой воде несколько раз переносились из-за плохого качества воды.

Итальянец Пальтриньери завоевал серебро.

«10-километровка – сложная гонка, потому что всегда есть момент, когда начинаешь испытывать себя, сомневаться. Бывают моменты, когда чувствуешь себя богом, а бывают моменты, когда страдаешь. Непросто пробиться на дистанции 10 км в таких условиях, которые были одними из самых экстремальных, в которых я когда-либо плавал.

Организация от World Aquatics, пожалуй, одна из самых худших за последние 20 лет. Но все мое внимание было приковано к этой гонке: я хотел выступить хорошо, и я рад, что мне это удалось. Во многих ситуациях, на мой взгляд, все отдается на волю случая. Как и в Сене на Олимпийских играх 2024 года в Париже, так же было и в этот раз – ну разве можно шутить со здоровьем спортсменов?

Плыть в экстремальных условиях действительно сложно – потребовался весь мой опыт. Кроме того, нужно было как следует справиться с хаосом, который творился перед соревнованиями. Мы все потрясены организацией. Вчера вечером мы легли спать, не зная, будем ли мы сегодня выступать. Я справился и уснул. Но очевидно, что когда ты ложишься спать с неуверенностью – это не подходит для чемпионата мира», – рассказал олимпийский чемпион Грегорио Пальтриньери.

История с грязной Сеной повторяется? На ЧМ в Сингапуре перенесли заплыв из-за качества воды

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Tuttosport
плавание в открытой воде
World Aquatics (FINA)
logoсборная Италии по водным видам
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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