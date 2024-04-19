Бронзовый призер Олимпиады-2012 Владимир Морозов завершил карьеру

Олимпийский призер в плавании Владимир Морозов объявил о завершении карьеры.

«У меня всегда была цель плавать до Игр в Лос-Анджелесе. Когда молодой, когда результаты есть, кажется, что так будет всегда. Но сначала был ковид, потом другие события, из-за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что все, хорош, надо закругляться.

Очень хотелось поплавать хотя бы до Парижа, хотя результаты в 2020-м, 2021-м были середнячковые, далекие от того уровня, на котором я привык выступать. Ну, а потом это уже было не только мое решение – вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру», – сказал пловец.

31-летний Морозов – призер Лондона-2012 в эстафете 4х100 вольным стилем, шестикратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы.

Сейчас Морозов работает тренером в Лос-Анджелесе.