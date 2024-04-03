Юлия Ефимова: «Не могу сказать, насколько долго я буду плавать. До конца сезона – сто процентов»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Юлия Ефимова не знает, сколько еще будет продолжать спортивную карьеру.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию не выступала на соревнованиях с 2021-го по 2023 годы, но затем вернулась. 

– Многие ждали, что вы объявите о завершении карьеры...
 
– Я сама ждала, ха-ха.

– Но вы вернулись, вы плаваете. Как долго мы еще будем видеть вас на дорожке?

– Я без понятия, как долго. Изначально моя цель была закончить красиво. Но в момент возвращения я почувствовала силы, уверенность.

Поняла, что могу конкурировать, что не все потеряно. Как-то все это возродилось во мне. Только поэтому я осталась. Так бы я уже закончила.

Поэтому я не могу говорить, насколько долго я буду плавать. До конца сезона – сто процентов, – сказала Ефимова.

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