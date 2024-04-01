Максим Ступин: «Под нейтральным статусом на Олимпиаду точно не поеду. Только под флагом и гимном своей страны»

Пловец Максим Ступин заявил, что не будет выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.

— Какое у вас мнение насчет требований, который выставляются российским спортсменам для участия в Олимпиаде?

— Ближайшая цель для меня — чемпионат России. Хочу показать свои лучшие результаты и отобраться в команду для участия в Играх дружбы в сентябре.

Если говорить об Олимпиаде — под нейтральным статусом я точно не поеду. Я не согласен с теми условиями, которые предоставляет нам МОК и все люди, которые там работают. Поеду только под флагом и гимном своей страны.

В Токио у нас тоже был нейтральный статус, но тогда было другое время. Сейчас не то время. Хотим выступать только с гимном и флагом, чтобы достойно представлять свою страну. Остальные требования я не принимаю, — сказал Ступин.