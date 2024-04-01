Максим Ступин: «Под нейтральным статусом на Олимпиаду точно не поеду. Только под флагом и гимном своей страны»

Теги плавание сборная России МОК Париж-2024 Р-Спорт Максим Ступин Водные виды

Пловец Максим Ступин заявил, что не будет выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.

— Какое у вас мнение насчет требований, который выставляются российским спортсменам для участия в Олимпиаде?

— Ближайшая цель для меня — чемпионат России. Хочу показать свои лучшие результаты и отобраться в команду для участия в Играх дружбы в сентябре.

Если говорить об Олимпиаде — под нейтральным статусом я точно не поеду. Я не согласен с теми условиями, которые предоставляет нам МОК и все люди, которые там работают. Поеду только под флагом и гимном своей страны.

В Токио у нас тоже был нейтральный статус, но тогда было другое время. Сейчас не то время. Хотим выступать только с гимном и флагом, чтобы достойно представлять свою страну. Остальные требования я не принимаю, — сказал Ступин.

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4 комментария
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Ты спортсмен и выходишь на старт . Ты соревнуешься , стремишься выиграть
Чем в плане спорта то время в Токио в спорте отличается от этого времени ?
Ах да , ведь парень мало о спорте думает . Одна политика на уме .
Пускай не едет через лет 10 когда ума(возможно ) прибавится будет жалеть что на ОИ не поехал
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Отсутствие Ступина на ОИ в Париже даже при нормальных обстоятельствах не было бы потерей. Просто взгляните на его результаты, он неконкурентоспособен на международных стартах, максимум на уровне страны побеждает, так и то не на регулярной основе.
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Буква ,, с" лишняя в фасилии
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С другой стороны, он точно имеет право на своё мнение. Все имеют право. И если оно искреннее, то я точно не стану его осуждать и обсуждать.
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