Сальников о переходе Сибирцева: «Не вижу в этом трагедии, он много лет живет за границей. Есть вопросы к процедуре – будем ее изучать»

Сальников прокомментировал новость о переходе пловца Сибирцева в Узбекистан.

Ранее стало известно, что чемпион Европы среди юниоров 2019 года, серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира-2019 Илья Сибирцев будет представлять Узбекистан.

Спортсмену 22 года, он живет и учится в США.

«Он много лет живет за границей, поэтому в его переходе я не вижу трагедии. Есть вопрос к процедуре, ее мы будем изучать.

В целом для нас эта история не является приоритетной, не вижу необходимости уделять ей много внимания.

Но по процедуре вопросы специалистам в международной федерации задать хочется, что и будет сделано. Намерены обратится к ним за разъяснением», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) .

Сальников добавил, что российское плавание ничего не потеряло от перехода Сибирцева. «Абсолютно», – отметил он.