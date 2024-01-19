Сальников о переходе Сибирцева: «Не вижу в этом трагедии, он много лет живет за границей. Есть вопросы к процедуре – будем ее изучать»

Теги плавание сборная России Владимир Сальников ТАСС Илья Сибирцев Водные виды

Сальников прокомментировал новость о переходе пловца Сибирцева в Узбекистан.

Ранее стало известно, что чемпион Европы среди юниоров 2019 года, серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира-2019 Илья Сибирцев будет представлять Узбекистан.

Спортсмену 22 года, он живет и учится в США. 

«Он много лет живет за границей, поэтому в его переходе я не вижу трагедии. Есть вопрос к процедуре, ее мы будем изучать.

В целом для нас эта история не является приоритетной, не вижу необходимости уделять ей много внимания.

Но по процедуре вопросы специалистам в международной федерации задать хочется, что и будет сделано. Намерены обратится к ним за разъяснением», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников

Сальников добавил, что российское плавание ничего не потеряло от перехода Сибирцева. «Абсолютно», – отметил он.

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1 комментарий
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"чемпион Европы среди юниоров 2019 года, серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира-2019" - ну да, вообще не потеря, когда сменил гражданство и будет приносить медали другой стране. Зато когда выступал за Россию, то облизывали, как и остальных, которые не стали потерей. Сальников - это очередной позорный совковый номенклатурщик, который лижет зад, сидя во главе федерации! Да, был когда-то великим спортсменом, но человеком оказался... В полк к Фетисову, Третьяку, Вяльбе, Тихонову, Васильеву, Позднякову, Газзаеву и пр., благо таких персонажей хватает и в новом поколении, будут и после. Хорошо, что они не стесняются своего душевного уродства и выпячивают его на публику. Люди должны знать своих "героев", которые если доживут до того момента, то обязательно ответят за свои проступки.
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