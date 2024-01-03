Кузнецов о нейтральном статусе: «Как страна скажет, так и сделаем. Скорее всего, индивидуально никто не будет выступать в такой роли, это как минимум неэтично»

Олимпийский призер Евгений Кузнецов не планирует выступать в нейтральном статусе.

Кузнецов – чемпион мира 2017 года и серебряный призер Олимпиады-2012 по прыжкам в воду. В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что россияне смогут участвовать в турнирах под ее эгидой – при соблюдении строгих условий, включая выступление без флага и гимна.

«Мы обсуждали этот вопрос и придерживаемся коллективной точки зрения, что, скорее всего, придется отказаться, потому что условия неподходящие. Второй момент: как страна скажет, так и сделаем. Скорее всего, индивидуально никто не будет выступать в такой роли, это как минимум будет неэтично», – сказал Кузнецов.

Также спортсмен высказался о возможном пропуске Олимпиады-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Сделают альтернативу, для большинства спортсменов этого будет достаточно», – отметил он.

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