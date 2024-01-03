Кузнецов о нейтральном статусе: «Как страна скажет, так и сделаем. Скорее всего, индивидуально никто не будет выступать в такой роли, это как минимум неэтично»

Теги прыжки в воду сборная России World Aquatics (FINA) Евгений Кузнецов Водные виды

Олимпийский призер Евгений Кузнецов не планирует выступать в нейтральном статусе.

Кузнецов – чемпион мира 2017 года и серебряный призер Олимпиады-2012 по прыжкам в воду. В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что россияне смогут участвовать в турнирах под ее эгидой – при соблюдении строгих условий, включая выступление без флага и гимна.

«Мы обсуждали этот вопрос и придерживаемся коллективной точки зрения, что, скорее всего, придется отказаться, потому что условия неподходящие. Второй момент: как страна скажет, так и сделаем. Скорее всего, индивидуально никто не будет выступать в такой роли, это как минимум будет неэтично», – сказал Кузнецов.

Также спортсмен высказался о возможном пропуске Олимпиады-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Сделают альтернативу, для большинства спортсменов этого будет достаточно», – отметил он.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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14 комментариев
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Ну прям реально в совок скатываемся в худшую его версию, как партия скажет, так и сделаем🤦
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То есть как Путин скажет, это он имеет ввиду.
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А альтернатива Олимпиаде будет такая ,как в сексе,сам с собой..
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У казачества позиция принципиальная. Казаки за того, кто победит (с)
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"Этично, не этично! Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дер***ом, — только голова торчит, – и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт — голова с плеч. Вот так весь день он в чан и нырял." Джентельмены Удачи (с)
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а за страну говорить не надо!
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раб лампы....
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Кузя о нейтральном статусе: это неэтично.
Кузя о коксе: это этично.
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Ответ Александр Бородин
Ну прям реально в совок скатываемся в худшую его версию, как партия скажет, так и сделаем🤦
Им уже сказали недавно, они взяли под козырёк и пошли подыхать!
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Ответ Александр Бородин
Ну прям реально в совок скатываемся в худшую его версию, как партия скажет, так и сделаем🤦
Только это будет совсем не СОВОК, когда уже вы поймете это, а больше будет похоже на Германию 30-х, с Крупными частными монополиями у власти
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Ответ Александр Бородин
Ну прям реально в совок скатываемся в худшую его версию, как партия скажет, так и сделаем🤦
"Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой"... ©
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