Петр Жихарев: «В 24 года чувствую себя на 70. Заканчивать не собираюсь, но ситуация с международными стартами очень огорчает»

Пловец Петр Жихарев заявил, что в 24 года чувствует себя на 70.

– Чего хочется прямо сейчас получить от спорта? Суперэмоции? Технические какие-то моменты?

– Реально, уже ничего не хочется от спорта. Мне 24 года исполнилось и я уже как будто все повидал в этом спорте. Хочу пожить по-другому, открыть для себя какую-то нормальную жизнь. Считаю, что спортсмены все-таки живут в другом мире, который существует как другая планета. Устал, что не можешь позволить себе многого. Хочется пожить. Четверть жизни уже прошла, грустно от этого становится. Не успеваешь.

– Звучит грустно. Вы собираетесь заканчивать?

– Много думал об этом, но ведь я только-только вышел на высокий для себя уровень. Но так тяжело достигал всего и всегда, это так тяжело давалось, тяжелым трудом всего этого добивался. Сложно. Без таких талантов выцарапывать, выгрызать себе место, чтобы тебя оценивали по достоинству... Пока не знаю, стоит ли оно тех усилий, которые я приложил. Пока не нахожу на это явного ответа.

Есть моменты, есть плюсы. Это прежде всего общество, которое окружает, люди, которые рядом. Но в 24 года чувствую себя на 70. Уже ничего не хочу. Хочу спокойствия, умиротворения.

Заканчивать не собираюсь, но вся эта ситуация с международными стартами меня очень огорчает. Я никогда не был на взрослых чемпионатах мира. Надеюсь, что что-то реализуется, Россия придумает для нас в этой ситуации и она делает это. Круто.

Я счастлив, что будет возможность стартовать, показывать себя. Что есть, то есть. Надо дойти до каких-то более значимых высот и уже поставить большую жирную точку, – сказал Жихарев.