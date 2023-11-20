Юлия Ефимова: «Я безумно рада вернуться. Уже что-то близкое начала показывать к своим секундам, что не может не радовать»

Пловчиха Юлия Ефимова высказалась о возвращении к соревнованиям.

Сегодня Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде с результатом 29,86 секунды.

«Я безумно рада вернуться. Хорошая атмосфера, уже что-то близкое начала показывать к своим секундам, что не может не радовать.

Я, конечно, всегда стараюсь быть в хорошей форме, когда к соревнованиям подхожу, но еще рановато говорить. Но при этом скорость уже начинает пробивать.

У меня были только одни старты – отбор на чемпионат России. Каждый раз становишься, вроде бы до боли знакомо, но надо набирать скорость, соревноваться, чтобы выйти на свой какой-то прежний уровень. Но, в принципе, думаю, что уже неплохо, я рада сегодняшним результатам.

Я, конечно, не думала, что будет такой большой ажиотаж. Приятно, конечно, но тяжело», – сказала .