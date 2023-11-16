Сорокин о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Реакция кажется нам довольно странной по степени жесткости»

В оргкомитете Игр дружбы ответили на призыв МОК отказаться от участия в стартах.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Нам очень приятно, что-то, что мы делаем, вызывает такой резонанс, столько внимания к нашему проекту. Если серьезно, то реакция нам кажется довольно странной по степени жесткости.

Нет прямого личного общения, мы довольствуемся письмами или цитатами. Пока никакого запрета нет. Будем продолжать разъяснительную работу.

Надеюсь, удастся убедить всех тех, кто высказывается против, что никакого зла мы не несем», – сказал генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.

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