Сорокин о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Реакция кажется нам довольно странной по степени жесткости»

Теги МОК Игры дружбы Алексей Сорокин Водные виды

В оргкомитете Игр дружбы ответили на призыв МОК отказаться от участия в стартах.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Нам очень приятно, что-то, что мы делаем, вызывает такой резонанс, столько внимания к нашему проекту. Если серьезно, то реакция нам кажется довольно странной по степени жесткости.

Нет прямого личного общения, мы довольствуемся письмами или цитатами. Пока никакого запрета нет. Будем продолжать разъяснительную работу.

Надеюсь, удастся убедить всех тех, кто высказывается против, что никакого зла мы не несем», – сказал генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

2 комментария

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lightrip
Доказывать злу, что ты не зло… Такая себе позиция
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jqzn88xn6n
Да что там непонятного то. Хотят отменить Россию уже везде. Пора уже действовать жестко и решительно.
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