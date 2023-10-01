Иван Гирев: «Если страна скажет защищать честь России даже в нейтральном статусе, то я готов»
Иван Гирев заявил, что готов ехать на соревнования в нейтральном статусе.
Сегодня появилась информация, что пловец получил нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).
«Лично я никаких официальных уведомлений от World Aquatics по этому вопросу еще не получал.
Если страна скажет защищать честь России даже в нейтральном статусе, то я готов. Остальное не рассматриваю», – сказал Гирев.
Призер Олимпиады-2020 в плавании Гирев получил нейтральный статус для выступления на международных стартах
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