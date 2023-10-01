Призер Олимпиады-2020 в плавании Гирев получил нейтральный статус для выступления на международных стартах

Теги плавание сборная России World Aquatics (FINA) сборная Беларуси Анастасия Шкурдай Илья Шиманович Иван Гирев Алина Змушко Водные виды

Российский пловец Иван Гирев получил нейтральный статус от World Aquatics.

Помимо Гирева, нейтральный статус получили четверо белорусских пловцов – Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Куляшова. Также допущен тренер белорусов Андрей Липницкий.  

Гирев – серебряный призер Олимпиады-2020, серебряный призер ЧМ-2019 и двукратный чемпион Европы в эстафете. 

В начале сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
На 100 м вольным, скорее всего, если критерий 1 дисциплина - один россиянин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Drob003
При всëм уважении к Ивану Гирëву, но допустили к соревнованиям спортсмена самого не опасного с точки зрения результатов и медальных перспектив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rrromario
лучше так, чем совсем не выступать, тем более как раз выступление на соревнованиях и, надеюсь, высокие результаты, лучше всего помогут развеять миф МОК и прочих федераций, что они якобы о безопасности спортсменов пекутся, не допуская их на соревнования, на примере тенниса отлично видно, что при грамотном подходе никаких проблем с участием россиян в турнирах нет - сильная федерация всегда всё организует и, в случае необходимости, успокоит страсти (это я про теннис), а если слабая федерация будет, то прогнется и будет служить политическим интересам, как пример - фехтование,, где вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, пошли на поводу политической повестке и еще МОК "поддержало", усугубив ситуацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий