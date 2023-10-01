Призер Олимпиады-2020 в плавании Гирев получил нейтральный статус для выступления на международных стартах
Российский пловец Иван Гирев получил нейтральный статус от World Aquatics.
Помимо Гирева, нейтральный статус получили четверо белорусских пловцов – Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Куляшова. Также допущен тренер белорусов Андрей Липницкий.
Гирев – серебряный призер Олимпиады-2020, серебряный призер ЧМ-2019 и двукратный чемпион Европы в эстафете.
В начале сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.
Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
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