Призер Олимпиады-2020 в плавании Гирев получил нейтральный статус для выступления на международных стартах

Российский пловец Иван Гирев получил нейтральный статус от World Aquatics.

Помимо Гирева, нейтральный статус получили четверо белорусских пловцов – Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Куляшова. Также допущен тренер белорусов Андрей Липницкий.

Гирев – серебряный призер Олимпиады-2020, серебряный призер ЧМ-2019 и двукратный чемпион Европы в эстафете.

В начале сентября Международная федерация плавания ( ) утвердила критерии для участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать