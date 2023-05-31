Чемпионат России по плаванию на открытой воде в Ростове‑на‑Дону не будет отменен после обрушения трибуны на гребном канале

Теги плавание чемпионат России происшествия ВФП Водные виды

Чемпионат России по плаванию на открытой воде в Ростове‑на‑Дону состоится, сообщили во Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Накануне из-за сильного ветра на гребном канале обрушилась трибуна, погиб 1 человек, 26 – пострадали. В это время на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 проходил футбольный матч среди школьников.

«Мы выражаем соболезнования в связи с этой трагедией. Вчера мы связались с местными представителями. Нам еще раз все уточнили, рассказали, что трагедия произошла на противоположном берегу гребного канала от нашего места старта. Чемпионат России состоится», – заявили в ВФП.

– Когда узнали о произошедшем, сразу запросили информацию у региональной федерации, и нам подтвердили – все случилось у футбольного поля, чуть в стороне от нашего места старта.

– Каков прогноз погоды перед вашими соревнованиями?

– Сейчас вообще погода не очень, но прямо сейчас по прогнозу на чемпионате России она будет лучше. Не тепло, но все же лучше. Хотя, конечно, это не исключает шторма, увидим, – сказала старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Татьяна Манкевич. 

ЧР по плаванию на открытой воде пройдет с 9 по 11 июня. 

Трагедия в Ростове на юношеском матче: перевернулась трибуна, погибла женщина, пострадали дети. Из-за сильного ветра

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