Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова, задержанная в Индии за наркоторговлю, выпущена под залог

Олимпийского призера из России, арестованную за торговлю наркотиками, выпустили под залог.

Серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию Светлана Варганова, которую ранее задержали в штате Гоа по обвинению в торговле наркотиками, выпущена под залог.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Мумбаи.

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается.

По имеющимся данным, выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена», – сказал представитель диппредставительства, в консульском округе которого находится Гоа.

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле (The Indian Express)