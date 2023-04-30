Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова, задержанная в Индии за наркоторговлю, выпущена под залог

Теги плавание происшествия Светлана Варганова Водные виды

Олимпийского призера из России, арестованную за торговлю наркотиками, выпустили под залог.

Серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию Светлана Варганова, которую ранее задержали в штате Гоа по обвинению в торговле наркотиками, выпущена под залог.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Мумбаи.

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается.

По имеющимся данным, выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена», – сказал представитель диппредставительства, в консульском округе которого находится Гоа.

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле (The Indian Express)

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