«Хочу ли, чтобы моих корешей закидали ссаными тряпками? Не-а». Пловчиха Сподаренко, перешедшая в Казахстан, об участии россиян в Играх-2024

Теги плавание сборная России жен сборная Казахстана жен Париж-2024 Софья Сподаренко брань Водные виды

Пловчиха Софья Сподаренко рассказала о переходе в сборную Казахстана.

– У меня день рождения 26 февраля. Люди ради меня сидели, старались поулыбаться. Тогда ни о каком отстранении речи не шло, но мы понимали, что ничего хорошего с российским спортом не будет и надо что-то думать.

То есть ты сразу все поняла?

– Я все-таки совершеннолетняя, довольно давно плаваю. Сначала 2016-й год, и вот теперь 24 февраля. Поэтому никаких иллюзий. Я написала главному тренеру казахстанской сборной 1 или 2 марта (очевидно, речь про 2022 год – Sports.ru).

Какие у тебя ожидания от Олимпиады в Париже?

– Конечно, я туда хочу. Это моя главная цель. Мне уже довольно много лет для плавания (25 лет – Sports.ru). Мне хочется, чтобы все спортсмены были в равных условиях и могли выступать. Но у меня нет иллюзий, что спорт вне политики. Такое уже нельзя говорить вслух без смеха.

Я очень хочу, чтобы российские спортсмены выступали. Но хочу ли я, чтобы они, в том числе мои кореша, приехали, и их закидали там ссаными тряпками? Не-а, – сказала Сподаренко в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

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11 комментариев

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Попрыгунчик
Срок отбыл я, чтож, прощайте, кореша!
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Валентина Сологубова
Ответ Александр Милосавлевич
Точно, ни черта не меняется - опять интеллигенции народ не угодил. Не тот народ, не тот…
Да да да... это ж интеллигенция всегда гнала народ на убой, в лагеря, пытала по подвалам и тюрьмам, строила очередную диктатуру с нищетой и бесправием.Все беды России от проклятой интеллигенции.
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Валентина Сологубова
"Прощай немытая Россия.Страна рабов, страна господ.И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ."

Века идут и ни черта тут не меняется.
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#Грендайзер
Во как базарит!
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Domian
Прочитал заголовк и подумал что монолог вора в законе, который недавно вышел на свободу)
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Даниил Александров
Ответ Валентина Сологубова
"Прощай немытая Россия.Страна рабов, страна господ.И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ." Века идут и ни черта тут не меняется.
Вы б наверняка могли бы сойти за умную, если бы хоть чуть-чуть изучили историю этого четверостишья и его второй части.
А именно:

Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Человек с этими словами ехал на Кавказ в действующую армию, защищать интересы государства на фронте. А ещё, во время написания этих строк, какая неожиданность, в состав России территориально входил и Казахстан, и Украина, и другие наши «братские» республики.

Но вам то оно конечно зачем, углубляться в смысл)
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Михаил Опякин
Чотко, ну могет просто
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Atsuktuvas
Русофобия выглянула откуда не ждали...
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