«Хочу ли, чтобы моих корешей закидали ссаными тряпками? Не-а». Пловчиха Сподаренко, перешедшая в Казахстан, об участии россиян в Играх-2024
Пловчиха Софья Сподаренко рассказала о переходе в сборную Казахстана.
– У меня день рождения 26 февраля. Люди ради меня сидели, старались поулыбаться. Тогда ни о каком отстранении речи не шло, но мы понимали, что ничего хорошего с российским спортом не будет и надо что-то думать.
– То есть ты сразу все поняла?
– Я все-таки совершеннолетняя, довольно давно плаваю. Сначала 2016-й год, и вот теперь 24 февраля. Поэтому никаких иллюзий. Я написала главному тренеру казахстанской сборной 1 или 2 марта (очевидно, речь про 2022 год – Sports.ru).
– Какие у тебя ожидания от Олимпиады в Париже?
– Конечно, я туда хочу. Это моя главная цель. Мне уже довольно много лет для плавания (25 лет – Sports.ru). Мне хочется, чтобы все спортсмены были в равных условиях и могли выступать. Но у меня нет иллюзий, что спорт вне политики. Такое уже нельзя говорить вслух без смеха.
Я очень хочу, чтобы российские спортсмены выступали. Но хочу ли я, чтобы они, в том числе мои кореша, приехали, и их закидали там ссаными тряпками? Не-а, – сказала Сподаренко в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.
«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?
Века идут и ни черта тут не меняется.
А именно:
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Человек с этими словами ехал на Кавказ в действующую армию, защищать интересы государства на фронте. А ещё, во время написания этих строк, какая неожиданность, в состав России территориально входил и Казахстан, и Украина, и другие наши «братские» республики.
Но вам то оно конечно зачем, углубляться в смысл)