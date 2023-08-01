Колесников об Олимпиаде: «Для меня это не самое значимое мероприятие. Обычный старт, но раз в 4 года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным»
Пловец Климент Колесников объяснил, почему не считает Олимпиаду самым значимым стартом.
– На Олимпиаду шансов мало остается.
– Шансов мало. Когда обсуждают, говорят: «Шансы почти равны нулю». Но если почти равны – значит, какие-то шансы все-таки есть. Посмотрим, надеемся на лучшее, на то, что нас допустят. Даже если отбор будет за неделю – будем отбираться.
Но не будет Олимпиады, так не будет. Это не катастрофа. Безусловно, будет обидно, но один раз я туда уже съездил, пусть и не воплотив все свои мечты. Для меня это не самое значимое мероприятие.
Просто навязанное мнение было насчет Олимпийских игр – что это что-то невероятное, небесного уровня, а это – обычный старт, но раз в четыре года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным. Ты едешь показать, что в стране есть люди (в спорте). На чемпионатах мира и Европы при этом нет такого давления и ответственности.
Так что на Олимпиаде все-таки встревает политика, пусть не так прямолинейно, как это сейчас происходит. У меня слегка поменялось мнение об Олимпиаде.
У нас уже есть соревнования другие, которые будут проводить. Будем стараться готовиться туда – конкурировать с ребятами», – сказал двукратный олимпийский призер Токио-2020.
Колесников также является действующим рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине и трехкратным призером ЧМ. Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.
Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?
>>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них.
>>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года.
Переобувается также быстро, как и плывет!
Да и ЧР так тоже обычный старт.
Интересно, какой необычный, первенство водокачки в родной деревне?
Так он именно об этом и сказал, мнение поменялось..
и вода там та же самая, и тумбочка ничем не отличается от других бассейнов
единственная ценность Олимпиады - в статусе его победителя.