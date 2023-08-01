Колесников об Олимпиаде: «Для меня это не самое значимое мероприятие. Обычный старт, но раз в 4 года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным»

Пловец Климент Колесников объяснил, почему не считает Олимпиаду самым значимым стартом.

– На Олимпиаду шансов мало остается.

– Шансов мало. Когда обсуждают, говорят: «Шансы почти равны нулю». Но если почти равны – значит, какие-то шансы все-таки есть. Посмотрим, надеемся на лучшее, на то, что нас допустят. Даже если отбор будет за неделю – будем отбираться.

Но не будет Олимпиады, так не будет. Это не катастрофа. Безусловно, будет обидно, но один раз я туда уже съездил, пусть и не воплотив все свои мечты. Для меня это не самое значимое мероприятие.

Просто навязанное мнение было насчет Олимпийских игр – что это что-то невероятное, небесного уровня, а это – обычный старт, но раз в четыре года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным. Ты едешь показать, что в стране есть люди (в спорте). На чемпионатах мира и Европы при этом нет такого давления и ответственности.

Так что на Олимпиаде все-таки встревает политика, пусть не так прямолинейно, как это сейчас происходит. У меня слегка поменялось мнение об Олимпиаде.

У нас уже есть соревнования другие, которые будут проводить. Будем стараться готовиться туда – конкурировать с ребятами», – сказал двукратный олимпийский призер Токио-2020.

Колесников также является действующим рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине и трехкратным призером ЧМ. Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?