Колесников об Олимпиаде: «Для меня это не самое значимое мероприятие. Обычный старт, но раз в 4 года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Политика Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников объяснил, почему не считает Олимпиаду самым значимым стартом.

– На Олимпиаду шансов мало остается.

– Шансов мало. Когда обсуждают, говорят: «Шансы почти равны нулю». Но если почти равны – значит, какие-то шансы все-таки есть. Посмотрим, надеемся на лучшее, на то, что нас допустят. Даже если отбор будет за неделю – будем отбираться.

Но не будет Олимпиады, так не будет. Это не катастрофа. Безусловно, будет обидно, но один раз я туда уже съездил, пусть и не воплотив все свои мечты. Для меня это не самое значимое мероприятие.

Просто навязанное мнение было насчет Олимпийских игр – что это что-то невероятное, небесного уровня, а это – обычный старт, но раз в четыре года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным. Ты едешь показать, что в стране есть люди (в спорте). На чемпионатах мира и Европы при этом нет такого давления и ответственности.

Так что на Олимпиаде все-таки встревает политика, пусть не так прямолинейно, как это сейчас происходит. У меня слегка поменялось мнение об Олимпиаде.

У нас уже есть соревнования другие, которые будут проводить. Будем стараться готовиться туда – конкурировать с ребятами», – сказал двукратный олимпийский призер Токио-2020.

Колесников также является действующим рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине и трехкратным призером ЧМ. Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?

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21 комментарий

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Koulmann
>> Я знаю, что некоторые из наших парней очень переживают перед каждым соревнованием, а Олимпийские игры — это особенные соревнования
>>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них.
>>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года.

Переобувается также быстро, как и плывет!
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Ебздрогыч
Главное мероприятие - это митинг-концерт в честь главного стратега!
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Beloded2007
Стадия - принятие
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Pablo Rodrigues
Ну в нынешние времена, да, окончание войны гораздо более значительное и более ожидаемое событие чем Олимпиада, факт.
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R Kukhov
Да и чемпионат мира, в принципе тоже обычный старт, раз в год, чего уж там.
Да и ЧР так тоже обычный старт.
Интересно, какой необычный, первенство водокачки в родной деревне?
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Сальваторе
Ответ Koulmann
>> Я знаю, что некоторые из наших парней очень переживают перед каждым соревнованием, а Олимпийские игры — это особенные соревнования >>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них. >>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года. Переобувается также быстро, как и плывет!
Ну а что, мнение у человека не может поменяться за 4 года? Учитывая что на Олимпиаду его никто приглашать не собирается. Лечь и рыдать теперь?
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Russia_the_best
Ответ Koulmann
>> Я знаю, что некоторые из наших парней очень переживают перед каждым соревнованием, а Олимпийские игры — это особенные соревнования >>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них. >>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года. Переобувается также быстро, как и плывет!
>> У меня слегка поменялось мнение об Олимпиаде.
Так он именно об этом и сказал, мнение поменялось..
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Pasa Muromcev
Олимпиада не самое значимое мероприятие. А что более значимое? Награждение в кремле,посещение путинских сборищ? Ожидание "тёплого" места?
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Россия будет свободной
старт обычный, конечно.
и вода там та же самая, и тумбочка ничем не отличается от других бассейнов

единственная ценность Олимпиады - в статусе его победителя.
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Savarona25
Олимпиада ВСЕГДА была главной целью и вершиной успеха всех спортсменов. Но в РФ теперь принято девальвировать все общепризнанные ориентиры, и не только в спорте. Ничего нового, про все это еще Оруэлл писал (которого теперь, как не смешно, пропаганда использует в своих интересах).
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Россия будет свободной
Ответ Koulmann
>> Я знаю, что некоторые из наших парней очень переживают перед каждым соревнованием, а Олимпийские игры — это особенные соревнования >>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них. >>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года. Переобувается также быстро, как и плывет!
он же рассказывает, как эволюционировало его мнение - странно что ты не считываешь этого
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Николай Козлов
Ответ Koulmann
>> Я знаю, что некоторые из наших парней очень переживают перед каждым соревнованием, а Олимпийские игры — это особенные соревнования >>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них. >>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года. Переобувается также быстро, как и плывет!
Как говорил Карл Маркс, и конкретно в этом я с ним согласен, бытие человека определяет его сознание, а не наоборот.
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Максим Прокофьев
Ответ Koulmann
>> Я знаю, что некоторые из наших парней очень переживают перед каждым соревнованием, а Олимпийские игры — это особенные соревнования >>Это мои первые Олимпийские игры, и это было моей мечтой — попасть на них. >>Да, конечно, для меня Олимпийские игры — это нечто особенное, потому что они проходят только раз в четыре года. Переобувается также быстро, как и плывет!
То есть с годами он не имел права поменять своё мнение о Олимпиаде? Я вот например совсем иначе стал смотреть на МОК во главе с Бахом, после того что они творят за последние два года, полностью обнажив свою сущность и забыв про непредвзятость и Олимпийские принципы и хартию, а ведь именно эта структура организует проведение игр про которые Колесников теперь прохладнее отзывается нежели ранее
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alievdauren
Ответ Beloded2007
Стадия - принятие
торг
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