Климент Колесников: «Моря, озера, океаны – не мое. Не скажу, что у меня страх, но есть понимание, что в воде кто‑то есть кроме меня»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников объяснил, почему не любит плавать в морях, озерах и океанах.

– Плавание вне бассейна?

– Не люблю. Не скажу, что у меня страх, но у меня есть понимание в голове, что в воде кто‑то есть кроме меня. Я туда не лезу. Моря, озера, океаны – не мое, – 23-летний рассказал спортсмен.

Колесников – двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный призер ЧМ. Также он является действующим рекордсменом мира на дистанции 50 метров на спине.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?

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