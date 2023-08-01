Панкратов о планах Рылова завершить карьеру: «Женя достиг всего, чего должен был, и даже сверх того»

Денис Панкратов оценил заявления пловца Евгения Рылова о возможном завершении карьеры.

Рылов и Панкратов являются двукратными олимпийскими чемпионами по плаванию.

«Женя достиг всего, чего должен был, и даже сверх того. Все мечтали на заре карьеры об одном золоте, он сделал две золотых, не говоря о серебре в эстафете. Он прошел несколько чемпионатов мира с победой. Сложно найти мотивацию – победа на Олимпиаде уже была. Даже следующая будет лишь повторением предыдущего результата. Тут нужно себя заставлять.

Очень мало примеров, когда люди после золота оставались на этом уровне – по пальцам одной руки. Евгений Садовый – одна Олимпиада и уже [через] год на чемпионате Европы проиграл своим визави.

Я, опять же, такой же пример. После 1996‑го было побед минимальное количество, хотя я еще долго выступал. Это должно быть решение Жени, это его судьба и только его понимание происходящего вокруг», – сказал Панкратов.