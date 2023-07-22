Прыжки в воду. Чемпионат мира-2023. Китай победил в смешанных соревнованиях на трехметровом трамплине, австралиец Руссо – у мужчин на вышке

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22 июля на ЧМ по водным видам спорта разыграли два комплекта медалей в прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Фукуока, Япония

Прыжки в воду

Смешанные соревнования

Трамплин, 3 м

1. Чжу Цзыфен – Линь Шань (Китай) – 326,10

2. Мэддисон Кини – Домоник Бедгуд (Австралия) – 307,38

3. Кьяра Пеллакани – Маттео Санторо (Италия) – 294,12

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Кассиэль Руссо (Австралия) – 520,85

2. Лянь Цзюньцзи (Китай) – 512,35

3. Ян Хао (Китай) – 504,00

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