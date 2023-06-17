Евгений Кузнецов о допуске к ОИ-2024: «В нашей стране очень сильные политики, если договорятся, то надежда есть. Если нет – будем участвовать в российских олимпийских играх»

Теги прыжки в воду Евгений Кузнецов Париж-2024 сборная России (прыжки в воду) Водные виды

Евгений Кузнецов считает, что у российских спортсменов есть шанс на допуск к Играм-2024.

– Насколько тяжело без международных соревнований ментально? Сказывается это как-то на развитии?

– Да, это сказывается на развитии, но мы находимся постоянно в таком режиме, что вот-вот нас допустят до международных соревнований. Поэтому мы стараемся готовиться не к чемпионату России, а к чемпионату мира. Подготовка нацелена именно на международные соревнования.

– Есть надежда на то, что нас допустят до Олимпиады в Париже?

– В нашей стране очень сильные политики, если они договорятся, то надежда есть. Если нет, значит будем участвовать в российских олимпийских играх, – сказал серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира по прыжкам в воду. 

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1 комментарий

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Анюточка Колыханова
Сильные политики, это он про кого?
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