Евгений Кузнецов о допуске к ОИ-2024: «В нашей стране очень сильные политики, если договорятся, то надежда есть. Если нет – будем участвовать в российских олимпийских играх»

Евгений Кузнецов считает, что у российских спортсменов есть шанс на допуск к Играм-2024.

– Насколько тяжело без международных соревнований ментально? Сказывается это как-то на развитии?

– Да, это сказывается на развитии, но мы находимся постоянно в таком режиме, что вот-вот нас допустят до международных соревнований. Поэтому мы стараемся готовиться не к чемпионату России, а к чемпионату мира. Подготовка нацелена именно на международные соревнования.

– Есть надежда на то, что нас допустят до Олимпиады в Париже?

– В нашей стране очень сильные политики, если они договорятся, то надежда есть. Если нет, значит будем участвовать в российских олимпийских играх, – сказал серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира по прыжкам в воду.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?