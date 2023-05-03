Колесниченко о продолжении карьеры: «Видимо, у меня есть боязнь, что, если я сделаю перерыв, потом мне будет сложно вернуться»

Теги синхронное плавание Токио-2020 Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко рассказала о продолжении карьеры.

– Светлана, после Игр в Токио вы первой из команды объявили, что продолжите карьеру. Не пожалели о своем решении? Нет мыслей, может, стоило хотя бы взять паузу?

– Нет, не пожалела. По поводу того, чтобы сделать перерыв и вернуться, видимо, у меня есть какая-то внутренняя боязнь, что, если я сделаю перерыв, потом мне будет сложно вернуться и я потеряю ту форму, которая есть у меня сейчас. Это какое-то внутреннее переживание.

– То есть вы из тех, кому нельзя терять темп?

– Не знаю. Боюсь это проверить. Времени уже на это нет, к сожалению или к счастью. Чувствовала тогда, что есть силы продержаться не пять лет, как было перед той Олимпиадой, а три года.

– Без международных стартов что заставляет вас работать дальше?

– Мне в моем возрасте (29 лет – Sports.ru) уже не нужна специальная мотивация. Иногда бывает, что не хочешь идти на тренировку, иногда плохо себя чувствуешь. Все как у всех людей, которые просто ходят на работу. И я свою работу очень люблю, поэтому, даже несмотря на какие-то будничные непростые моменты, продолжаю ее делать, – отметила российская синхронистка.

 

 

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