Автобус, перевозивший детей на соревнования по плаванию, попал в ДТП в Саранске. За медпомощью обратились 7 человек

В Саранске произошло ДТП с автобусом, перевозившим юных спортсменов на соревнования по плаванию.

Об этом сообщило МВД по Республике Мордовия.

«По предварительным данным, 10 апреля около 07:50 на улице Советской в Саранске при выезде с второстепенной дороги на главную водитель автобуса «Неоплан», перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной «МАН».

В результате произошедшего ДТП в медицинское учреждение с целью обследования обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля и четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, все после осмотра отпущены», – заявили в региональном МВД.