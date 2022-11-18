Александр Красных пропустит чемпионат России из-за проблем с сердцем

Серебряный призер Токио-2020 в эстафете не выступит на чемпионате России из-за проблем с сердцем.

– Александр, вы же не собирались выступать до конца сезона, почему в итоге передумали и решили готовиться к чемпионату России?

– Я просто хотел попробовать выступить на короткой воде, к тому же у меня она всегда лучше заходит. Я плаваю с лета и решил – почему нет? Просто мне нужно было какое‑то время отдохнуть после тяжелого ковидного сезона. Мы долго сидели на Круглом, там были очень странные ковидные правила, было морально все это непросто.

Сразу начинать с длинной воды я посчитал нецелесообразным, вот решил попробовать прийти в форму и выступить на чемпионате России. Начал тренироваться, все было хорошо, но пару раз приболел. Не уверен, что это был ковид, но что‑то было.

– И ты не прошел УМО?

– Да, у меня прежние проблемы – с сердцем. Все, кто следит за плаванием, знают. Связался уже с врачом сборной, буду восстанавливаться, – сказал Красных.

Чемпионат России пройдет в Казани с 20 по 25 ноября в рамках «Игр дружбы».