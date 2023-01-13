Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе

Теги сборная России жен происшествия хайдайвинг Лейла Салямова Водные виды

23-летняя Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе. 

Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг. Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем.

От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу», – сказал Дружинин. 

Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года.

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