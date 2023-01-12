«В Европе готовы к бойкоту, если приедет сборная России. Нет гарантии, что это не повторится в Азии». Панкратов о переходе в азиатские конфедерации

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Двукратный олимпийский чемпион в плавании Денис Панкратов скептически оценил возможный переход России под эгиду азиатских конфедераций.

– Идея с выступлением в Азии вам нравится?

– В Европе несколько стран сказали, что готовы бойкотировать турнир, если приедет сборная России. Нет никакой гарантии, что эта ситуация не повторится в Азии.

Возможно, ситуация изменится к тому моменту, как будет принято такое решение. Посмотрим, – ответил Панкратов.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

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