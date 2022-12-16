Дмитрий Саутин: «Думаю, и нашим, и китайским спортсменам будут интересны совместные соревнования. Мы для китайцев – достойные соперники»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин считает, что российские прыгуны в воду составят достойную конкуренцию китайским в случае организации совместных соревнований.
«Я думаю, и нашим ребятам будут интересны совместные соревнования, и китайским спортсменам. Судя по чемпионату мира, они [китайские спортсмены] – фавориты безусловные.
Мы для них достойные соперники. Захаров, Саутин, Кузнецов уже обыгрывали их», – сказал Саутин.
Саутин выразил надежду, в следующем году удастся получить ответ китайской стороны по переговорам о проведении совместных соревнований.
«Конечно, ребятам не хватает международных стартов. Но все равно они тренируются, выступают.
С 5 января уже сборы начинаются, некоторые даже сегодня в Сочи уехали на сборы, 26 января уже Кубок России, нет такого, что они отдыхают.
Классно, что придумали «Игры дружбы». Надо, чтобы они только развивались и больше стран приехало», – отметил спортсмен.
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