Дмитрий Саутин: «Думаю, и нашим, и китайским спортсменам будут интересны совместные соревнования. Мы для китайцев – достойные соперники»

Двукратный олимпийский чемпион считает, что российские прыгуны в воду составят достойную конкуренцию китайским в случае организации совместных соревнований.

«Я думаю, и нашим ребятам будут интересны совместные соревнования, и китайским спортсменам. Судя по чемпионату мира, они [китайские спортсмены] – фавориты безусловные.

Мы для них достойные соперники. Захаров, Саутин, Кузнецов уже обыгрывали их», – сказал Саутин.

Саутин выразил надежду, в следующем году удастся получить ответ китайской стороны по переговорам о проведении совместных соревнований.

«Конечно, ребятам не хватает международных стартов. Но все равно они тренируются, выступают.

С 5 января уже сборы начинаются, некоторые даже сегодня в Сочи уехали на сборы, 26 января уже Кубок России, нет такого, что они отдыхают.

Классно, что придумали «Игры дружбы». Надо, чтобы они только развивались и больше стран приехало», – отметил спортсмен.