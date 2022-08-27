Андрей Минаков: «В домашней атмосфере соревноваться намного лучше. Кубок Дружбы в Казани я бы поставил выше чемпионата США по плаванию»

Российский пловец Андрей Минаков высказался об уровне организации соревнований в стране.

Ранее Минаков участвовал во Всероссийской Спартакиаде, на которую приехал из США. С 2020 года он является студентом Стэнфордского университета.

– Вы на собственном опыте можете сравнить Спартакиаду с американскими внутренними стартами.

– Это все-таки совершенно разные мероприятия. В Америке свои принципы организации, в России свои. Могу сказать, что в домашней атмосфере соревноваться намного лучше. Кубок Дружбы в Казани я бы, наверное, поставил выше чемпионата США по плаванию.

Да, в США было много технических фишек: съемки на дрон и прочее. Однако Кубок Дружбы мне как зрителю понравился намного больше. На Спартакиаде не хватает элементов шоу. Родные стены помогают всегда. Я очень рад был увидеть своих друзей, родственников, тренеров, всех зрителей.

– Родные стены и впрямь помогают пловцу? Или это так, фраза?

– Эмоциональная поддержка чувствуется. Заряжает. Я, например, здесь увиделся с одноклассницами, которых не видел несколько лет Моя мама пришла на трибуны, каждый день смотрела и болела... Это непередаваемо, – сказал Минаков.

Как устроен студенческий спорт в Америке? Рассказываем на примере Стэнфорда, куда поступил наш пловец – призер чемпионата мира