Отец Тимошининой: «У дочери задние входы в воду без проблем, а на передних постоянно чего-то не хватает. Все перепробовали, что только можно»

Владимир Тимошинин, отец и тренер четырехкратной чемпионки Европы по прыжкам в воду , рассказал, чего не хватает дочери для более успешных выступлений.

Тимошинин является двукратным чемпионом Европы по прыжкам в воду, его жена Светлана – трехкратной чемпионкой Европы.

— По количеству высших европейских титулов Юля уже превзошла и тебя, и Светлану. Это повод для гордости?

— Ну конечно. Но в индивидуальных прыжках дочка пока ни разу не выиграла. А хочется.

— Можешь рассудить не как отец, а как тренер, чего ей не хватает?

— Передних входов.

— Всегда казалось, передние входы — самое простое, что может быть в прыжках в воду. Все ведь перед глазами, только руки правильно ставь.

— Ну вот, тоже всегда так считал. А у нас тем не менее задние входы без проблем, а на передних постоянно чего-то не хватает. Все перепробовали с Юлькой в этом плане, что только можно. Вертикально ставит вход, но летят брызги — и ничего не можем с этим поделать.

Вход в воду — это такая очень тонкая материя. Если человеку от природы не дано, научить невозможно. Разве что чуть подправить.

Хотя та же Светка в свое время гасила передние входы идеально. Три с половиной оборота вперед в группировке всегда считались ее коронным прыжком. Она его последним делала, и почти всегда на девятку, – сказал Тимошинин.