Тренер Чикуновой: «Женя была бы чемпионкой мира, выступай в Будапеште. Она очень ждала ЧМ, а когда нас «бортанули» – это была трагедия»

Тренер российской пловчихи Евгении Чикуновой Витта Новожилова заявила, что для ее воспитанницы было важно превзойти результат , показанный на чемпионате мира.

На «Играх дружбы» в Казани Чикунова стала первой на дистанции 200 м брассом с результатом 2.20,41. Это на две секунды лучше времени, с которым Кинг победила на ЧМ-2022 в Будапеште в июне.

«Она хотела показать, что они из себя представляют без нас. Что она была бы чемпионкой мира, выступай в Будапеште.

Женя ведь очень ждала этот турнир, а когда нас так «бортанули», это была трагедия для нее, как и для всех спортсменов. Но вот спортивной злости это и добавило», – сказала тренер.

Новожилова отметила, что в этом сезоне Чикунова постарается побить мировой рекорд, установленный представительницей ЮАР Татьяной Шонмакер (2.18,95)

«Теоретически это возможно, как получится на практике – загадывать не буду. Мы готовимся и будем стараться. Важно, чтобы всё правильно сложилось, чтобы звезды сошлись и не помешали болезни.

Но мы бы хотели за этот результат побороться. Сегодня только так мы можем показать миру, на что способны. Я точно знаю, что за нашими выступлениями следят за рубежом.

После победы Жени я получила от некоторых иностранных специалистов сообщения с поздравлениями. Что ж, пусть смотрят и завидуют», – сказала Новожилова.

17-летняя пловчиха Чикунова на «Играх дружбы» превзошла результат, с которым американка Кинг выиграла ЧМ на дистанции 200 м брассом