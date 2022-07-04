FINA предлагает включить мужское соло в синхронном плавании в программу чемпионатов мира, а также добавить участие мужчин в групповые соревнования

Международная федерация водных видов спорта ( ) предлагает включить мужское соло синхронистов в программу чемпионатов мира, а также добавить участие мужчин в групповых соревнованиях, сообщает .

Ранее мужчины на чемпионатах мира выступали только в микст-дуэтах.

В соло у мужчин предлагается включить произвольную и техническую программы, при этом акробатическая композиция призвана заменить в программе чемпионатов мира комбинационную.

Количество участников в групповых соревнованиях предлагается ограничить восемью спортсменами в команде. Заявлены могут быть максимум девять, максимум двое из них – мужчины.