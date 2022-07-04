FINA предлагает включить мужское соло в синхронном плавании в программу чемпионатов мира, а также добавить участие мужчин в групповые соревнования

Теги синхронное плавание FINA Матч ТВ Водные виды

Международная федерация водных видов спорта (FINA) предлагает включить мужское соло синхронистов в программу чемпионатов мира, а также добавить участие мужчин в групповых соревнованиях, сообщает «Матч ТВ».

Ранее мужчины на чемпионатах мира выступали только в микст-дуэтах.

В соло у мужчин предлагается включить произвольную и техническую программы, при этом акробатическая композиция призвана заменить в программе чемпионатов мира комбинационную.

Количество участников в групповых соревнованиях предлагается ограничить восемью спортсменами в команде. Заявлены могут быть максимум девять, максимум двое из них – мужчины.

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