Алла Шишкина: «После выступлений солисток я с грустью подумала: на ЧМ не хватает России, чтобы наглядно показать, как идеально выполнять элементы»

Теги Чемпионат мира по водным видам спорта Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила итоги чемпионата мира в Будапеште, который прошел без участия сборной России.

«После окончания выступлений солисток я с грустью подумала о том, как на чемпионате мира не хватает представительниц России, чтобы наглядно показать, КАК идеально выполнять технические элементы. В особенности – барракуду с продолжительным винтом», – написала Шишкина в авторской колонке «СЭ».

«Если говорить об общих итогах ЧМ, то очень не хватало сборной России. Лично мне особенно недоставало нашего эталонного исполнения элементов. Это отмечают и болельщики, которые пишут мне в соцсетях.

Многие привезли старые программы и особо ничем не удивили. В некоторых видах я совершенно не согласна с судейством, но это лишь личное мнение.

После этого чемпионата мира в синхронном плавании грядут большие перемены. Смена правил, новые технические элементы, в прошлом остается и групповая комбинированная программа. И как жаль, что последнее золото в этом виде не досталось «Половецким пляскам» в исполнении нашей команды», – добавила спортсменка.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные