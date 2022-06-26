Алла Шишкина: «После выступлений солисток я с грустью подумала: на ЧМ не хватает России, чтобы наглядно показать, как идеально выполнять элементы»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила итоги чемпионата мира в Будапеште, который прошел без участия сборной России.

«После окончания выступлений солисток я с грустью подумала о том, как на чемпионате мира не хватает представительниц России, чтобы наглядно показать, КАК идеально выполнять технические элементы. В особенности – барракуду с продолжительным винтом», – написала Шишкина в авторской колонке «СЭ».

«Если говорить об общих итогах ЧМ, то очень не хватало сборной России. Лично мне особенно недоставало нашего эталонного исполнения элементов. Это отмечают и болельщики, которые пишут мне в соцсетях.

Многие привезли старые программы и особо ничем не удивили. В некоторых видах я совершенно не согласна с судейством, но это лишь личное мнение.

После этого чемпионата мира в синхронном плавании грядут большие перемены. Смена правил, новые технические элементы, в прошлом остается и групповая комбинированная программа. И как жаль, что последнее золото в этом виде не досталось «Половецким пляскам» в исполнении нашей команды», – добавила спортсменка.