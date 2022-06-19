Синхронистка Пацкевич о ЧМ без россиян: «Колесниченко победила, не приезжая на соревнования. Абсолютно понятно, насколько ее уровень выше»

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич оценила уровень конкуренции на чемпионате мира в Будапеште.

18 июня были разыграны медали в сольной дисциплине синхронисток. Победила японка Юкико Инуи, россиянки не приехали на ЧМ из-за отстранения.

– Нет ощущения, что солистки смотрелись несколько тяжеловато сегодня? Или это еще из-за открытого бассейна такое восприятие?

– Открытый бассейн тоже сыграл свою роль, но еще повлияло и ожидание чемпионата мира, который постоянно откладывался и переносился. Спортсменкам приходилось входить в форму, хотя было непонятно, как и что будет.

– Какие в целом впечатления от старта чемпионата мира?

– Сложно их описать. Если говорить о соло, как уже сказала в трансляции, можно сказать, что Светлана Колесниченко победила, не приезжая на соревнования. Абсолютно понятно, насколько ее уровень выше, – заявила Пацкевич.

Синхронное плавание. Чемпионат мира. Инуи взяла золото в технической программе, Федина – 2-я, Платаниоти – 3-я