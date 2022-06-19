Синхронистка Пацкевич о ЧМ без россиян: «Колесниченко победила, не приезжая на соревнования. Абсолютно понятно, насколько ее уровень выше»

Теги Чемпионат мира по водным видам спорта Александра Пацкевич Светлана Колесниченко Юкико Инуи сборная Японии по синхронному плаванию сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич оценила уровень конкуренции на чемпионате мира в Будапеште.

18 июня были разыграны медали в сольной дисциплине синхронисток. Победила японка Юкико Инуи, россиянки не приехали на ЧМ из-за отстранения.

– Нет ощущения, что солистки смотрелись несколько тяжеловато сегодня? Или это еще из-за открытого бассейна такое восприятие?

– Открытый бассейн тоже сыграл свою роль, но еще повлияло и ожидание чемпионата мира, который постоянно откладывался и переносился. Спортсменкам приходилось входить в форму, хотя было непонятно, как и что будет.

– Какие в целом впечатления от старта чемпионата мира?

– Сложно их описать. Если говорить о соло, как уже сказала в трансляции, можно сказать, что Светлана Колесниченко победила, не приезжая на соревнования. Абсолютно понятно, насколько ее уровень выше, – заявила Пацкевич.

Синхронное плавание. Чемпионат мира. Инуи взяла золото в технической программе, Федина – 2-я, Платаниоти – 3-я

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