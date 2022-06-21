Восемь стран подтвердили участие в «Играх дружбы» в Казани

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что восемь стран уже подтвердили участие в международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани. 

«Мы пока ждем подтверждения. Пока видим, что интерес есть. Порядка восьми стран уже подтвердили заявки. Это очень хороший знак», – сказал Леонов.

Он отметил, что окончательный список стран-участниц будет сформирован к 10 июля. 

Первый этап международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани пройдет с 21 июля по 2 августа.

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