Восемь стран подтвердили участие в «Играх дружбы» в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что восемь стран уже подтвердили участие в международных соревнованиях по водным видам спорта в Казани.

«Мы пока ждем подтверждения. Пока видим, что интерес есть. Порядка восьми стран уже подтвердили заявки. Это очень хороший знак», – сказал Леонов.

Он отметил, что окончательный список стран-участниц будет сформирован к 10 июля.

Первый этап международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани пройдет с 21 июля по 2 августа.