Александр Бондарь: «В России сегодня создаются все условия, чтобы мы могли ощущать соревновательный дух»

Теги прыжки в воду сборная России Александр Бондарь Водные виды

Бронзовый призер Токио-2020 в Токио в прыжках в воду Александр Бондарь заявил, что несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, в России создаются все условия для соревнований.

«Соревнований с сильнейшими спортсменами действительно не хватает, но сегодня создаются все условия, чтобы мы могли ощущать соревновательный дух.

В том числе проводятся и международные соревнования. Да, не всегда есть конкуренция, но я слышал, что ведутся переговоры по поводу сотрудничества с Китаем, странами ШОС и БРИКС.

А там, как мы знаем, на сегодня одни из самых сильных спортсменов в нашем виде спорта», – сказал Бондарь.

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