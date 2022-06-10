Александр Бондарь: «В России сегодня создаются все условия, чтобы мы могли ощущать соревновательный дух»

Бронзовый призер Токио-2020 в Токио в прыжках в воду заявил, что несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, в России создаются все условия для соревнований.

«Соревнований с сильнейшими спортсменами действительно не хватает, но сегодня создаются все условия, чтобы мы могли ощущать соревновательный дух.

В том числе проводятся и международные соревнования. Да, не всегда есть конкуренция, но я слышал, что ведутся переговоры по поводу сотрудничества с Китаем, странами ШОС и БРИКС.

А там, как мы знаем, на сегодня одни из самых сильных спортсменов в нашем виде спорта», – сказал Бондарь.