Климент Колесников: «Задумывался ли о смене гражданства? Нет»

Двукратный призер Олимпиады-2020 по плаванию ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.

– Определились с тем, на каких альтернативных соревнованиях хотелось бы выступить? Что ложится в график?

– Да все ложится в график. Только как вытащить это за счет здоровья? Большое количество стартов за квартал – это достаточно тяжело. Физически, морально. Будем думать, смотреть, как сможем подвестись. Где-то что-то, возможно, пропустим. Все пока мутно.

– О смене гражданства не задумывались?

– Нет, – сказал Колесников.