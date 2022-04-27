Климент Колесников: «Задумывался ли о смене гражданства? Нет»

Двукратный призер Олимпиады-2020 по плаванию Климент Колесников ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.
– Определились с тем, на каких альтернативных соревнованиях хотелось бы выступить? Что ложится в график?
– Да все ложится в график. Только как вытащить это за счет здоровья? Большое количество стартов за квартал – это достаточно тяжело. Физически, морально. Будем думать, смотреть, как сможем подвестись. Где-то что-то, возможно, пропустим. Все пока мутно.
– О смене гражданства не задумывались?
– Нет, – сказал Колесников.