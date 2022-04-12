Против вице-президента FINA Чжоу Цзихун рассматривается дело о давлении на судей во время Олимпиады в Токио

Комиссия по этике Международной федерации плавания (FINA) рассматривает дисциплинарное дело против вице-президента организации Чжоу Цзихун.

Как сообщает Inside the Games, в декабре в адрес китаянки поступила жалоба на ее неподобающее поведение во время летней Олимпиады в Токио. Предполагается, что на соревнованиях по прыжкам в воду у Цзихун возник конфликт с арбитром Лизой Райт из Новой Зеландии.

В частности, вице-президент FINA в грубой форме высказала претензии Райт, посчитав, что судья занижает оценки китайским спортсменам.

«Я был помощником судьи в финале мужских соревнований и отчетливо видел произошедшее. Поведение Чжоу Цзихун было дискредитацией и абсолютным позором для олимпийских прыжков в воду», – заявил член технического комитета FINA Саймон Латимер.