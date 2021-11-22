Евгений Рылов о футболистах: «У них машины круче, дома больше, одежда дороже, но кто из нас счастливее, я бы еще поспорил. Я добился большего»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию заявил, что не завидует высоким доходам футболистов.

– Как воспринимаете разговоры о том, что вот спортсменам снова дают призовые, а люди в стране живут плохо...

– Меня такие разговоры не бесят. Пусть идут в спорт. Как говорится, если очень захотеть, можно в космос полететь.

– Сами не ревнуете к большим гонорарам футболистов?

– Вырос из этого. Я прекрасно понимаю, почему они больше зарабатывают. Людям нравится больше футбол, чем плавание. Что популярнее, там и больше денег.

Жаловаться на то, что зарабатываю меньше футболистов, не буду. Я добился большего. У них машины круче, дома больше, одежда дороже, но кто из нас счастливее, я бы еще поспорил, – сказал Рылов.

Сегодня пловец был признан спортсменом года и стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».